"Тоттенхэм" - "Челси": прогноз на матч 04.01.2017, смотреть онлайн, по какому каналу трансляция (ВИДЕО)

4 января 2017 года в центральном матче 20-го тура чемпионата Англии в лондонском дерби "Тоттенхэм" на своем поле принимает "Челси".

4 января в центральном матче 20-го тура чемпионата английской Премьер-лиги в Лондоне на стадионе "Уайт Харт Лейн" местный "Тоттенхэм" принимает лидера АПЛ "Челси". Судить встречу будет арбитр Мартин Аткинсон. Начало поединка в 23:00 по мск.

"Тоттенхэм" - "Челси" 4 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

Матч "Тоттенхэм" - "Челси" 4 января 2017 не будет показан на федеральных каналах. Но в Интернете будет доступна прямая онлайн трансляция.

"Тоттенхэм" - "Челси" 4 января 2017. Смотреть онлайн трансляцию. ВИДЕО

"Тоттенхэм" - "Челси" 4 января 2017: перед матчем

Ко второй по счету очной встрече в текущем розыгрыше АПЛ обе команды подходят ужшкммт в лучшей форме в нынешнем сезоне. Напомним, матч первого круга, который состоялся на "Стемфорд Бридж" 26 ноября прошлого года, закончился победой "шпор" со счетом 2:1.

"Челси" - "Тоттенхэм", 2:1. ВИДЕО голов

После поражения от "Манчестер Юнайтед" команда Почеттино выдала максимальный результат в последних четырех матчах с общей разницей мячей 13:3 и занимает в турнирной таблице пятое место с 39 очками.

Что же касается "аристократов", то нынче клуб Романа Абрамовича на виду и на слуху не только в Англии, но и во всем мире, поскольку продолжают свой фантастическую серию. Как результат – накануне дерби "Челси" находится в шаге от повторения исторического для Премьер-лиги рекорда "Арсенала", насчитывающего 14 побед кряду.

Отметим, что по продуктивности в выездных встречах "синие" демонстрируют лучший показатель в АПЛ — 7 побед в 9 матчах с общей разницей голов 14:7.

Кроме того, в составе обеих команд играют лидеры бомбардирской гонки. У "Челси" Диего Коста за 19 матчей уже наколотил 14 голов и сделал 5 результативных передач. Недалеко от испанца и форвард хозяев Харри Кейн, который уже отметился десятью голами и двумя голевыми передачами.

Особенной изюминки дерби добавляет практически полное отсутствие травмированных игроков. В составе "Тоттенхэма" таковым является лишь Ламела.

В нынешнем туре потерял очки преследующий "аристократов" "Ливерпуль", поэтому "Челси"" в случае победы уйдет в отрыв уже на 8 очков.

"Тоттенхэм" - "Челси" 4 января 2017: ориентировочные составы

"Тоттенхэм": Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Роуз – Эриксен, Алли – Кейн

"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар – Диего Коста

"Челси" - "Тоттенхэм" 4 января 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры из крупнейшей конторы William Hill считают, что шансы на победу в матче у обеих команды примерно равны. Так, на успех "Челси" букмекеры принимают ставки с коэффициентом 2,7, а на победу “шпор“ - 2,75. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,25.