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Хоккей, Россия - США, полуфинал МЧМ 2017: смотреть онлайн матч от 04.01.2017, прогноз, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 04.01.17 17:38 Хоккей, Россия - США, полуфинал МЧМ 2017: смотреть онлайн матч от 04.01.2017, прогноз, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего полуфинала молодежного Чемпионата мира по хоккею Россия - США 4 января 2017, прогноз на полуфинал МЧМ - читайте в обзоре TopNews.

Россия - США, полуфинал МЧМ 2017: во сколько начала матча

4 января 2017 года на льду "Белл-центра" в Монреале (Канада) в первом полуфинальном матче молодежного Чемпионата мира по хоккею-2017 встретятся сборные России и США. Начало матча в 23:00 по московскому времени.
 
Хоккей, Россия - США, МЧМ 2017, полуфинал: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?
 
В прямом эфире трансляцию полуфинала МЧМ 2017 Россия - США 4 января 2017 покажет телеканал "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 23:00 мск.
 
Хоккей, Россия - США, полуфинал МЧМ 2017 4 января. Смотреть онлайн ВИДЕО. 
 

 

 
Хоккей, Россия - США 4 января 2017: перед полуфиналом МЧМ 

К полуфиналу молодежного чемпионата ужшкммт мира 2017 сборная России подошла, потерпев два поражения, причем оба – от северо-американских команд. Напомним, на групповом этапе подопечные Валерия Брагина сначала уступили канадцам со счетом 3:5, а после убедительной победы над Латвией (9:1), вновь проиграли - на этот раз именно нынешнему сопернику по полуфиналу со счетом 2:3.

Хоккей, Россия - США, счет 2:3. ВИДЕО голов

Потом были победы над Словаками со счетом 2:0, и уверенный разгром команды Дании в четвертьфинале турнира (4:0). И вот теперь у россиян в полуфинале МЧМ-2017 будет отличная возможность взять реванш у дружины из США.

Что касается американцев, то на нынешнем турнире они пока не знали горечи поражений. Напомним, в активе звездно-полосатых победы над Латвией (6:1), Словакией (5:2) и Канадой (3:1) на групповом этапе.

А вот в полуфинал наши соперники пробились с большим трудом: Швейцария была побеждена со счетом 3:2 и по ходу матча весы могли качнуться в любую сторону.

Известный российский тренер Андрей Николишин считает, что сильной стороной молодёжной сборной России является игра в обороне, что может помочь ей выиграть полуфинальный матч с США. При этом специалист отметил, что подопечные Валерия Брагина слишком зависимы от действий первого звена во главе с Кириллом Капризовым.

"Из положительных моментов выделю то, что мы не пропускаем в двух последних матчах. Это во многом заслуга наших защитников. Мастерство Самсонова и не самый высокий класс соперников тоже сказываются, но всё-таки на первое место я ставлю оборону. Но всё-таки защита не сможет до конца компенсировать не слишком успешную атаку. Забрасывает только первое звено: Воробьёв — Полунин — Капризов. Это наша ударная сила, а остальные тройки, к сожалению, далеки от их уровня. Отсутствие моментов — это очень плохо. Игроки сборной США очень быстрые. Не в передвижении, а в скорости передачи шайбы. Из-за этого-то мы им и проиграли на групповом этапе. Поэтому полуфинал для России сложится непросто, - заявил в интервью RT Николишин. 

Хоккей Россия - США 4 января 2017: прогноз на полуфинал МЧМ 2017

Букмекеры считают американцев фаворитами предстоящего полуфинала МЧМ и принимают ставки на победу США со средним коэффициентом 1,9, на успех россиян - 3,0, на ничью - 4,7.
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