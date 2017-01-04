Хоккей, Россия - США, полуфинал МЧМ 2017: смотреть онлайн матч от 04.01.2016, прогноз, где трансляция (ВИДЕО)

Хоккей, Россия - США 4 января 2017: перед полуфиналом МЧМ

К полуфиналу молодежного чемпионата ужшкммт мира 2017 сборная России подошла, потерпев два поражения, причем оба – от северо-американских команд. Напомним, на групповом этапе подопечные Валерия Брагина сначала уступили канадцам со счетом 3:5, а после убедительной победы над Латвией (9:1), вновь проиграли - на этот раз именно нынешнему сопернику по полуфиналу со счетом 2:3.

Хоккей, Россия - США, счет 2:3. ВИДЕО голов

Потом были победы над Словаками со счетом 2:0, и уверенный разгром команды Дании в четвертьфинале турнира (4:0). И вот теперь у россиян в полуфинале МЧМ-2017 будет отличная возможность взять реванш у дружины из США.

Что касается американцев, то на нынешнем турнире они пока не знали горечи поражений. Напомним, в активе звездно-полосатых победы над Латвией (6:1), Словакией (5:2) и Канадой (3:1) на групповом этапе.

А вот в полуфинал наши соперники пробились с большим трудом: Швейцария была побеждена со счетом 3:2 и по ходу матча весы могли качнуться в любую сторону.

Известный российский тренер Андрей Николишин считает, что сильной стороной молодёжной сборной России является игра в обороне, что может помочь ей выиграть полуфинальный матч с США. При этом специалист отметил, что подопечные Валерия Брагина слишком зависимы от действий первого звена во главе с Кириллом Капризовым.

"Из положительных моментов выделю то, что мы не пропускаем в двух последних матчах. Это во многом заслуга наших защитников. Мастерство Самсонова и не самый высокий класс соперников тоже сказываются, но всё-таки на первое место я ставлю оборону. Но всё-таки защита не сможет до конца компенсировать не слишком успешную атаку. Забрасывает только первое звено: Воробьёв — Полунин — Капризов. Это наша ударная сила, а остальные тройки, к сожалению, далеки от их уровня. Отсутствие моментов — это очень плохо. Игроки сборной США очень быстрые. Не в передвижении, а в скорости передачи шайбы. Из-за этого-то мы им и проиграли на групповом этапе. Поэтому полуфинал для России сложится непросто, - заявил в интервью RT Николишин.

Хоккей Россия - США 4 января 2017: прогноз на полуфинал МЧМ 2017