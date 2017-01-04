Авария на МКАДе сейчас, 4 января 2017: в ДТП столкнулись сразу 23 машины (ВИДЕО)

4 января 2017 на внешней стороне МКАД на юге Москвы произошла авария с участием сразу 23 легковых автомобилей.

Авария на МКАДе сейчас 04.01.2017: в ДТП столкнулись 23 автомобиля

Утром 4 января на МКАД на юге Москвы произошло крупное ДТП. По информации СМИ одновременно столкнулись 23 легковых автомобиля, сообщил источник в экстренных службах столицы.

«В районе 20-го километра МКАД 23 легковых автомобиля столкнулись в шести ДТП», — приводит РИА Новости слова источника.

В связи с ДТП на отрезке между Каширским и Варшавским шоссе затруднено движение по внешней стороне МКАД, в результате образовалась пробка длиной 12 км.

Причиной происшествия уже называют непогоду.

Авария на МКАДе сейчас, на внешней стороне. ВИДЕО

Информацию ужшкммт о ДТП подтвердили в ГИБДД, однако пояснили, что ДТП было не одним массовым – а серией мелких.

"Информации о пострадавших не поступало", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь "Интерфакс" уточняет, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Медики осматривают двоих пострадавших.