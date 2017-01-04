"Столото": кто выиграл миллиард в новогоднюю ночь, где проверить билет, результаты тиража на официальном сайте

"Столото", миллиард в новогоднюю ночь: результаты тиража опубликованы на официальном сайте лотереи.

"Столото": официальнный сайт лотереи "Миллиард рублей" публикует результаты розыгрыша тиража в новогоднюю ночь

Грандиозный розыгрыш миллиарда рублей, который был приурочен к наступлению Нового года 2017, оказался невероятно интригующим для огромного числа россиян, которые решили испытать удачу в беспрецендентной лотереи от "Столото". Сейчас участников лотереи интересует только один вопрос - кто же выиграл заветный миллиард?

Не все купившие билет ужшкммт успели посмотреть розыгрыш в прямом эфире на НТВ, поэтому результаты интересуют многих.

На официальном сайте "Столото" опубликованы итоги новогоднего розыгрыша, здесь же можно проверить все билеты.

Итак, по итогам розыгрышей в этих лотереях имеются следующие данные: 9 миллионеров, 5 948 419 победителей, 44 разыгранных загородных дома, тогда как общая сумма всех выигрышей - 1 067 758 033 рубля.

"Гослото " 4 из 20": результаты розыгрыша

В первом тираже новой лотереи под названием "Гослото "4 из 20" выпала следующая комбинация у цифр: 20, 2, 10, 4 - в поле 1 и 2, 16, 9, 17 - в поле 2. Суперприз разыгран не был.

Всего же организаторы зафиксировали целых 1 572 515 победителей, общая сумма выигрышей которых просто поражает воображение - 289 230 334 рубля.

"Гослото "5 из 36" спецвыпуск": результаты розыгрыша

Как сообщают организаторы розыгрыша, суперприз в размере 54 738 096 рублей нашел своего владельца. Более того, обладателей солидных денежных призов, угадавших 5-значную комбинацию 13, 23, 6, 19, 4, целых восемь.

Выигрыши достались счастливчиками из Тюменской, Самарской, Челябинской и Воронежской областей, а также Забайкальского края, Республики Татарстан и Москвы (двое). Каждый из них получит по 6 842 262 рубля.

Всего же победителей в "Гослото "5 из 36" спецвыпуск" было 338 435, тогда как общая сумма выигрышей равна 127 272 696 рублям.

"Русское лото": результаты розыгрыша

В новогоднем 1160-м тираже "Русского лото" были разыграны сразу 44 загородных дома. Их обладателями стали жители самых разных уголков России: Оренбургской, Ярославской, Тюменской, Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Кемеровской, Тульской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Новосибирской, Самарской, Астраханской, Челябинской, Омской, Кировской и Томской областей, а также Удмурдской Республики, Краснодарского края, Забайкальского края, Ставропольского края, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы.

Представляем вашему вниманию невыпавшие в 1160-м тираже числа: 12, 50. Если этих чисел нет в ваших билетах, то вы выиграли.

Отметим, что после подведения итогов получилось фантастическое количество победителей - 3 483 136. А общая сумма их выигрышей - 451 255 003 рубля.

"Гослото "6 из 45" спецвыпуск": результаты розыгрыша

В этом розыгрыше был разыгран суперприз. Сообщщается, что обладатель лотерейного билета из Нижегородской области угадал всю счастливую комбинацию целиком (1, 17, 45, 2, 33, 38) и получит внушительную сумму в 54 462 613 рубля.

Всего в "Гослото "6 из 45" спецвыпуск" выиграло 554 333 участника, а общая сумма их выигрышей составляет около 200 миллионов рублей.