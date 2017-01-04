 
TOP 10

1 Ученый: Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

2 СМИ: лидер ИГИЛ проник в Европу вместе с 400 террористами

3 В аэропорту Калининграда Airbus A321 приземлился на "брюхо" (ФОТО, ВИДЕО)

4 В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина

5 "10 дней слежки": родственники Расула Мирзаева раскрыли подробности покушения на спортсмена

6 Человечеству дали 100 дней на выживание в случае зомби-апокалипсиса

7 Стала известна личность погибшей при теракте в Стамбуле россиянки

8 В Сеть попали ФОТО и ВИДЕО террориста, устроившего бойню в Стамбуле

9 Ученые нашли в Перу руку пришельца со странными пальцами

10 "Я не Мандела": Фуркад предлагает устроить коллективный бойкот этапов КМ по биатлону

Новости наших партнеров

Расул Мирзаев, последние новости: родственники раскрыли подробности покушения на спортсмена

Опубликовано 04.01.17 10:57 Расул Мирзаев, последние новости: родственники раскрыли подробности покушения на спортсмена

Покушение на известного бойца смешанного стиля Расула Мирзаева произошло из-за конфликта с земляками возле одного из ночных клубов Москвы.

СМИ выяснили причину покушения на известного бойца смешанного стиля Расула Мирзаева, в результате которого спортсмен получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. По данным "МК", накануне ннападения у Мирзаева произошел коннфликт с земляками возле одного из ночных клубов Москвы.

16 декабря Мирзаев совместно с прилетевшим в город Артемом Лобовым, спарринг-партнером чемпиона UFC Конора Макгрегора, отправился в ночной клуб, чтобы отметить встречу.

В клубе у Лобова начался конфликт с нетрезвым дагестанцем, которого возмутило ужшкммт нежелание Макгрегора биться с Хабибом Нурмагомедовым. Мирзаев с товарищем вроде бы уладил конфликт, однако уже через полчаса у входа в клуб он возобновился.

Охрана клуба вмешалась в драку и выступила на стороне спортсменов. Напавшие на своего земляка Мирзаева дагестанцы решили, что именно он виновен в разгоревшемся противостоянии с охраной и решили выследить его, чтобы наказать. 

На поиск бойца у них ушло около десяти дней: помогла найти Мирзаева его близкая подруга. Именно она 31 декабря находилась вместе со спортсменом в его квартире и пустила преступников за материальное вознаграждение.

Когда девушка сбежала с места будущего конфликта, злоумышленники избили спящего бойца бейсбольными битами. Мирзаев смог оказать сопротивление нападавшим. Тогда преступники попытались задушить спортсмена цепью и произвели несколько выстрелов из травматического пистолета, один из которых попал мужчине в челюсть.

Уверенные в том, что спортсмен в результате их действий погиб, преступники скрылись. В настоящий момент их личности установлены, но местонахождение остается по-прежнему неизвестным.
Другие материалы по этой теме

В Сети появились ФОТО и ВИДЕО Расула Мирзаева после покушения

В Москве расстреляли известного бойца ММА Расула Мирзаева

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга