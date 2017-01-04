СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 боевиков и одного из главарей ИГИЛ под видом беженцев.

От 300 до 400 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» проникли из Сирии в Косово под видом беженцев, сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

Возглавляет подразделение этнический албанец Лавдрим Мухаджери, который известен как один из главарей ИГИЛ Абу Абдулла аль-Косова.

Его знают не только как лидера косовских албанцев ИГ, но и как успешного вербовщика в ряды боевиков.

Сообщается, что 27-летний Мухаджери проходил военную службу в войсках НАТО, но в 2012 году ужшкммт отправился в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам. После этого он неоднократно появлялся на пропагандистских видео «Исламского государства».

фото: The Daily Mail

На одной из таких записей Мухаджери убил человека, выстрелив в него из гранатомета. Также в сети Интернет есть фотографии, на которых молодой джихадист отрезает одному из пленных голову.

Известно, что террористы планируют атаковать государственные учреждения в Косово и православные церкви в Сербии.

По данным правоохранителей, в планы Мухаджери и его сторонников могут также входить атаки на международные и государственные учреждения.