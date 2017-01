"Шерлок Холмс", 4 сезон: сценаристы объяснили необычный поворот сюжета в 1 серии сериала (ВИДЕО) "Шерлок", 4 сезон: стала известна дата выхода и содержание 2 серии сериала. В соцсетях обсуждают премьеру нового сезона сериала. Фанаты возмущены новым сезоном "Шерлока": сценаристы объяснили неожиданный поворот сюжета Поклонники сериала «Шерлок» остались возмущены трагическим концом первой серии четвертого сезона, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Radio Times. Намек на гибель Мэри Ватсон, не оставившую большинство поклонников британского сериала равнодушными, содержится в первоисточнике – произведениях Артура Конан Дойля. Так, в рассказе «Пустой дом» Ватсон говорит о том, что Холмс знал «о его утрате». Что, как отмечается, можно интерпретировать как подтверждение того, что жена доктора Ватсона ужшкммт уже скончалась. По словам сценариста Марка Гэтисса, двусмысленность этого отрывка свидетельствует о необходимости присутствия персонажа Мэри в сериале. Но сценаристам было заранее понятно, что им придется «убить» ее, и «они знали — как и почему». Другой сценарист Стивен Моффат уверен, что, поскольку большинство поклонников Шерлока Холмса знали о смерти Мэри из книги, они ожидали, что это произойдет в какой-то момент и в сериале. Очевидно и то, что это должно было стать кульминацией в одной из серии. «Мэри была мертва в течение ста лет, так что трудно удивить людей в таких обстоятельствах,» — сказал Моффат. "Шерлок", 4 сезон. ВИДЕО анонс "Шерлок" обогнал по популярности королеву Великобритании Между тем новый сезон популярного телешоу «Шерлог» обогнал по популярности обращение королевы Великобритании Елизаветы II, передает The Guardian. Первый эпизод нового сезона просмотрели в новогоднюю ночь 8,1 млн зрителей. В то же время рождественское обращение королевы собрало всего 7,7 млн просмотров. "Шерлок", новые серии: вернется ли Мориарти? Пока 2 серия готовится к показу, «Медуза» рассказывает, что известно о новом шоу. Итак, Холмс полагает, что Мориарти все-таки мертв; медиамагнат Магнуссен тоже исчезает со сцены. Мэри Ватсон в прошлом была спецагентом Ее Величества, но Джон решает не ворошить ее тайны. Достаточно и того, что миссис Хадсон призналась, что когда-то танцевала стриптиз. Шерлока и Майкрофта объединяет (или разделяет) какая-то давняя тайна, связанная, по всей видимости, с их третьим братом Шерринфордом. В семье Ватсонов рождается девочка Розамунда. Название первого эпизода «Шесть Тэтчер» (The Six Thatchers) отсылает к «Шести Наполеонам» — рассказу о таинственных преступлениях, в каждом из которых фигурирует дешевый гипсовый бюст французского императора. Эпизод «Лгущий (или лежащий?) детектив» (Lying Detective) перекликается с рассказом «Шерлок Холмс при смерти» (The Adventure of the Dying Detective), в котором сыщик прикован к постели экзотической восточной болезнью. А третья серия, как водится, носит название, намекающее, что продолжению не бывать, а герою несдобровать (в третьем сезоне последняя серия называлась «Его прощальный обет»). Эпизод «The Final Problem» — усеченный вариант «Последнего дела Холмса» (The Adventure of The Final Problem), в котором, собственно, герой и встретился со злодеем на Рейхенбахском водопаде. Поскольку на конференции Comic-Con рядом с Марком Гэтиссом (автором шоу и исполнителем роли Майкрофта) и Амандой Эббингтон (исполнительницей роли Мэри Ватсон) присутствовал актер Том Хиддлстон, поклонники сериала тут же предположили, что он и сыграет старшего из братьев. Но все это сомнительно — хотя бы потому, что Хиддлстону 35 лет, Камбербэтчу — 40, а Гэтиссу — 50. Теорию о третьем брате в свое время предложил писатель Уильям Баринг-Гулд — специалист по Шерлоку Холмсу, автор вымышленной биографии сыщика под названием «Sherlock Holmes of Baker Street: A Life of the Worldʼs First Consulting Detective» (1962). По мнению Баринг-Гулда, Конан Дойл упоминал, что Шерлок и Майкрофт были из семьи сквайров. Но старший из сквайров всегда остается управлять имением, а раз оба известных нам брата сделали карьеру в Лондоне, то должен быть и третий. Авторы сериала подтвердили, что этот герой появится в финальном эпизоде сезона и сыграет в нем важную роль. Но имя актера так и не назвали. «Шерлок», 4 сезон, 2 серия: Шерлок Холмс окажется при смерти Первый канал продолжает параллельно с английским каналом BBC показывать долгожданный четвертый сезон сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Вторая серия называется «Шерлок при смерти» (The Lying Detective). Она выйдет в российский телеэфир 8 января 2017 года, пишет "Вокруг ТВ". Во второй серии «Шерлок при смерти» телезрителей ждет появление нового злодея Калвертона Смита. Этого персонажа создатели сериала описывают как абсолютное зло. Любители рассказов Артура Конана Дойля помнят этого героя по рассказу «Шерлок Холмс при смерти», где он оказался специалистом по тропическим болезням и пытался убить самого Шерлока Холмса. Кем он окажется в сериале — неизвестно. Образ коварного злодея воплотил на экране Тоби Джонс. Кстати, в работе над второй серией был занят не только сценарист Стивен Моффат, но и режиссер Ник Харран. Шерлоку предстоит столкнуться лицом к лицу с самым коварным противником за всю его блестящую карьеру. Это Калвертон Смитт. "Шерлок Холмс", 4 сезон, 2 серия: когда смотреть онлайн Смотреть вторую серию сериала «Шерлок» можно будет 8 января 2017 года в 23:31 на Первом канале. 