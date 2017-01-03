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На Youtube появилось ВИДЕО проникновения террориста в клуб Стамбула

Опубликовано 03.01.17 14:26 На Youtube появилось ВИДЕО проникновения террориста в клуб Стамбула

На опубликованном на Ютуб видео видно, как преступник начинает стрелять, подходя к заведению.

В сети появилось видео с камер наблюдения ночного клуба Cтамбула Reina,в котором 1 января 2017 года неизвестный преступник убил 39 и ранил около 70 человек. Сообщалось, что среди погибших - 28-летнняя россиянка 28 летняя Нурана Гасанова.

На кадрах запечатлен момент, как террорист с оружием проникает в здание. На записи видно, что преступник начинает стрелять, подходя к заведению.

На Ютуб ВИДЕО запечатлен момент начало массвой бойни в ночном клубе Reina в Стамбуле

Как ранее сообщал Topnews, накануне СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста. По данным полиции к атаке ужшкммт может быть причастен гражданин Узбекистана или Киргизии.

Согласно другой версии, появившейся в газете Haberturk и процитированной Hurriyet, террорист, примерно 25 лет, может быть из Синьцзяна - Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

Также в распоряжении турецкой полиции оказалось видео, на котором подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе снимает себя на площади Таксим в Стамбуле.

Позже полиция Турции арестовала 12 человек, подозреваемых в причастности к теракту, однако разыскиваемого терриста среди них не ооказалось.
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