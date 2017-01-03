Продюсер Максим Фадеев назвал новогодние шоу погружением в ад (ВИДЕО)

Продюсер Макс Фадеев назвал новогодние шоу-программы на российском ТВ адом, пошлостью и сельским утренником.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в шоке от тех программ, которые показали в новогоднюю ночь ведущие российские телеканалы. Он жестко раскритиковал «невозможный репертуар», «жуткие шутки» и «лубочные картинки» в своем Instagram.

"Я не смог досмотреть ни одно музыкальное "шоу" на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов , мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки ; и все вместе это - просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы,чтобы не попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х!", - пишет Фадеев.

Он негодует, как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия.

"Будучи ребёнком, я смотрел те же каналы, и, видимо , из музруков никто не поменялся , пока я рос!)) Мне интересно,сколько просуществует ещё в таком виде "развлекательное" телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости! Уже в интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются участвовать в "Бале у Сатаны"! Господи, когда закончатся эти "Песни Года" и "Голубые огоньки"?)))Останови это, спаси нас))!", - резюмировал он.