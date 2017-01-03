В США телеведущая назвала Трампа "психически больным"

Она уверена, что у Америки есть меньше трех недель на то, чтобы остановить избранного президента.

Скандальная американская телеведущая и актриса Рози О'Доннелл назвала избранного президента США "психически больным" и "психически неуравновешенным". У себя в "твиттере" она написала, что у Америки есть меньше чем 3 недели, чтобы остановить Дональда Трампа., пишет Лайф.

"Дональд Трамп психически недзоров. У Америки есть менее трех недель, чтобы остановить его", — написала она.

Это не первый выпад О'Доннелл в адрес семейства Трампа. Ранее телеведущая опубликовала ссылку на видео из YouTube с подборкой видеофрагментов, где участвовал 10-летний Бэррон, и предположением, что мальчик ужшкммт может быть нездоров.

О’Доннелл подписала в своём ретвите: "Бэррон Трамп страдает аутизмом?" Впрочем, затем она извинилась перед супругой Трампа, признав, что допустила бестактность.