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В США телеведущая назвала Трампа "психически больным"

Опубликовано 03.01.17 14:16 В США телеведущая назвала Трампа "психически больным"

Она уверена, что у Америки есть меньше трех недель на то, чтобы остановить избранного президента.

Скандальная американская телеведущая и актриса Рози О'Доннелл назвала избранного президента США "психически больным" и "психически неуравновешенным".  У себя в "твиттере" она написала, что у Америки есть меньше чем 3 недели, чтобы остановить Дональда Трампа., пишет Лайф.

"Дональд Трамп психически недзоров. У Америки есть менее трех недель, чтобы остановить его", — написала она.

Это не первый выпад О'Доннелл в адрес семейства Трампа. Ранее телеведущая опубликовала ссылку на видео из YouTube с подборкой видеофрагментов, где участвовал 10-летний Бэррон, и предположением, что мальчик ужшкммт может быть нездоров.

О’Доннелл подписала в своём ретвите: "Бэррон Трамп страдает аутизмом?" Впрочем, затем она извинилась перед супругой Трампа, признав, что допустила бестактность.
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