Звездопад квадрантиды 4 января 2017: на Землю прольется метеоритный поток из исчезнувшего созвездия

Квадрантиды 2017: где когда и как смотреть звездопад в России в ночь на 4 января рассказали астрономы.

Метеорный поток Квадрантиды 2017: в ночь на 4 января на Землю хлынет новогодний метеорный поток из исчезнувшего созвездия

Сразу два зрелищных астрономических шоу ожидаются в самое ближайшее время. Метеорный поток Квадрантиды ежегодно начинается 28 декабря и длиться до 7 января, но ярко выраженный максимум звездопада приходиться на ночь с 3 на 4 января. В этот момент в атмосфере Земли сгорает от 45 до 200 метеоров в час. По данным Московского планетария, в этом ужшкммт году небесный фейерверк будет не самым интенсивным за всю историю: максимальная мощность Квадрантид-2017 составит 120 метеоров в час, пишет "КП".

Свое название звездопад (он был открыт в 1825 году) получил от несуществующего ныне созвездия Стенной Квадрант. Это название предложил ввести в официальный реестр французский астроном Лаланд в 1795 году. Считается, что Квадрантиды вылетают из созвездия Волопаса со скоростью 41 километр в секунду.

Звездопад в ночь на 4 января 2017: где и как смотреть в России

Для наблюдения нужно смотреть на северо-восток, как только заметили «звездные» вспышки – загадывайте желание. Астрономы полагают, что родителем Квадрантид является астероид (196256) 2003 EH1, он был открыт совсем недавно – в марте 2003 года. Вероятно, это небесное тело является остатком кометы, прекратившей свое существование.

А днем 4 января состоится еще одно уникальное астрономическое шоу. Ровно в 17.00 по московскому времени наша планета окажется на минимальном расстоянии от Солнца. Землю и ее звезду будет разделять «ничтожное» расстояние в 147 100 998 километров. Видимый диаметр Солнца в этот день будет самым большим за весь 2017 год.

Источник квадрантид

Долгое время астрономы не могли определить объект — прародитель этого метеорного потока – обычно им является комета. Ученые даже высказали предположение, что "родитель" потока более не существует, что он разрушен. Лишь в марте 2003 года был открыт астероид (196256) 2003 EH1. Открыл его американский астроном Дженнискен, напоминает РИА Новости.

Орбита этого небесного тела очень наклонена к Эклиптике – плоскости, в которой движется Земля вокруг Солнца. Угол наклона составляет почти 71 градус. Это – очень много. Афелий астероида (наиболее удаленная от Солнца точка орбиты) лежит на расстоянии 756 млн. км (5,05 а.е.) от Солнца. Это область между Марсом и Юпитером – пояс астероидов.

Диаметр астероида 2-3 километра, а период обращения – 2016,5 суток (около пяти с половиной лет), говорит астроном. В силу ряда причин ученые считают, что астероид (196256) 2003 EH1 является остатком кометы. В этом смысле ситуация с прародителем потока Квадрантид очень напоминает метеорный поток Геминид, родительским телом которого является также астероид — бывшая комета Фаэтон.