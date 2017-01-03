«Титаник» потерпел крушение не из-за столкновения с айсбергом, как считалось ранее.

Журналист Шенан Молони, более 30 лет изучавший обстоятельства крушения британского парохода "Титаник", предположил, что гигантский айсберг был лишь одной из причин печально известной катастрофы. Расследование опубликовала газета The Independent. Выдержки из него приводит Лайф.

По версии Молони, ещё до отправления в последний рейс в топливном отсеке лайнера произошёл пожар, который экипаж долгое время не мог потушить. Из-за возгорания нагрелась обшивка корабля, и поэтому она не выдержала ужшкммт удар айсберга.

Журналист сделал такой вывод, изучая снимки "Титаника", сделанные ещё до выхода корабля из порта в Саутгемптоне. Он заметил на одном из них, что внутренняя обшивка лайнера была покрыта сажей как раз в том месте, где её позже пробил айсберг.

Как удалось выяснить Молони, пожар начался ещё до выхода лайнера из порта в Белфасте, где его строили и где он проходил испытания. Команде из 12 человек так и не удалось его потушить.

В порту Саутгемптона, откуда «Титаник» отплыл в Нью-Йорк, корабль специально повернули не пострадавшим от пожара боком, при этом владельцы компании знали о пожаре, пишет журналист. Пламя в итоге раскалило обшивку до 1000 градусов по Цельсию, из-за чего она стала хрупкой и не выдержала столкновения с айсбергом, отмечает "Дождь".

Таким образом, делает вывод Молони, айсберг — не единственная причина крушения лайнера. При этом по итогам официального расследования катастрофы, которая была представлена парламенту в 1912 году, аварию объяснили тем, что «Титаник» пересекал воды с айсбергами на слишком большой скорости.