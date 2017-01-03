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Сирийская оппозиция отказывается ехать на переговоры в Астану, о которых объявил Путин

Опубликовано 03.01.17 13:11 Сирийская оппозиция отказывается ехать на переговоры в Астану, о которых объявил Путин

Около 12 групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к переговорам в столице Казахстана Астане.

Порядка десяти групп сирийской оппозиции заявили о замораживании подготовки к переговорам в Астане из-за нарушений со стороны Дамаска, информирует RT со ссылкой на AFP. ССА и ее союзники предупреждают, что прерывают подготовку к переговорам в Астане "до тех пор, пока нарушениям перемирия со стороны режима не будет положен конец".

«Поскольку эти нарушения продолжаются, повстанческие группировки объявляют о замораживании всей ужшкммт дискуссии, связанной с переговорами в Астане», — говорится в сообщении.

Вооруженные группировки сирийской оппозиции потребовали от Дамаска "соблюдать соглашение о перемирии". В совместном заявлении 12 формирований во главе с так называемой Сирийской свободной армией (ССА) объявили, что "замораживают все контакты, связанные с подготовкой к переговорам в Астане, запланированным на конец января 2017 года". Текст заявления был распространен в понедельник телеканалом Al Arabiya. Выдержки из него приводит ТАСС.

Близкая к правительству газета Al-Watan, в свою очередь, сообщила, что войска и ополченцы открывали несколько раз ответный огонь по позициям противника. Информационное агентство SANA передало, что удары наносились по позициям террористов "Исламского государства" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ), на которых не распространяется режим прекращения огня. Перемирие вступило в силу и действует на всей территории Сирии с 20 октября 2016 года.

В информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщалось в понедельник, что за сутки было зафиксировано 34 обстрела со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Латакия (7), Алеппо (6) и Хама (5).

Как писал Topnews,29 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и готовности правительства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.
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