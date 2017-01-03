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Курс доллара на сегодня, 3 января 2017: рубль начал новый год с роста по отношению к доллару и евро

Опубликовано 03.01.17 11:40 Курс доллара на сегодня, 3 января 2017: рубль начал новый год с роста по отношению к доллару и евро

Курс валют на сегодня, 3 января 2017: в первые дни Нового года рубль показал положительную динамику.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня 3 января 2017 года составил 63,81 рубля, курс доллара - 60,65 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на период с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 56,7 копейки - до 62,0763 рубля.

Курс валют на сегодня 3 января 2017 года

3 января 2017 на момент открытия торгов на Московской бирже рубль укрепился по отношению к доллару на 23 копейки, а к евро — на 57 копеек.

Таким образом, стоимость ужшкммт одного доллара США составила 61,04 рубля, а евро — 63,96 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась чуть более чем на полпроцента — до 57,13 доллара США за баррель.

Примерно такой же процент роста демонстрирует индекс ММВБ, который достиг уровня 2245,39 пункта, долларовый индекс РТС, прибавивший 0,53%, составляет на начало торгов 1158,41 пункта.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение экспертов

Курс доллара по прогнозам на 2017 год составит 62-67 руб. за доллар, хотя по ходу года россиянам  нужно быть готовым, что отечественная валюта будет активно менять свою стоимость, причем вероятнее всего в невыгодную сторону.

Например, ряд экспертов, включая специалистов авторитетного банка Morgan and Stanley говорят, что вполне возможный сценарий, когда Россия будет отдавать 85 рублей за доллар, сообщает ftimes.ru.

Но все же прогноз большинства аналитиков указывает, что рубль не рухнет в пропасть и даже, если временами дела у него будут «не очень» все равно «деревянный» будет возвращаться на прежний уровень в 62-67 руб. за «американца». Так как ни одна новость сейчас не дает оснований для того, чтобы составить более оптимистичный или негативный прогноз.
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