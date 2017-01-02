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Теракт в Багдаде, унесший жизни 39 человек, попал на ВИДЕО

Опубликовано 02.01.17 22:25 Теракт в Багдаде, унесший жизни 39 человек, попал на ВИДЕО

На YouTube появилось видео, на котором запечатлен взрыв, произошедший 2 января в столице Ирака.

В Ираке в восточной части Багдада Мадинат-эс-Садр произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 39 человек и более 50 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".

Сообщается, что взрыв прогремел на площади в районе Мадинат-эс-Садр на площади 55 в квартале, где преимущественно проживают мусульмане-шииты. Подрыв заминированного автомобиля совершил террорист-смертник.

Момент взрыва ужшкммт попал на видео.

Теракт совпал с началом визита в Ирак президента Франции Франсуа Олланда, который должен встретиться в Багдаде с иракским руководством.

Это стало уже второй атакой в иракской столице за последние три дня. Утром в субботу в центральном квартале Багдада Синак прогремели два взрыва - одну бомбу привел в действие террорист-смертник, другая была заложена заранее у магазина автозапчастей. Погибли 28 человек, более 50 получили ранения.
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