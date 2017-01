"Шерлок Холмс", 4 сезон: подробности 2 и 3 серии сериала попали в Сеть (ВИДЕО) 1 серия 4 сезона сериала "Шерлок Холмс" под названием "Шесть Тэтчер", которая 1 января 2017 года вышла в эфир Первого канала, вызвала бурю в соцсетях. Поклонники гадают, что их ждет во 2 и 3 сериях. "Шерлок Холмс", 4 сезон: 1 серия "Шесть Тэтчер" на Первом канале вызвала бурю в соцсетях 1 января 2017 года стартовал 4 сезон британского сериала "Шерлок", покорившего уже миллионы сердец телезрителей и поклонников творчества Артура Конан Дойла. Первый канал присоединился к мировой премьере, показав в эфире первую серию похожденний легендарного сыщика под названнием "Шесть Тэтчер". Она началась с отставанием в одну минуту от BBC, которая снимает сериал. В первой серии 4 сезона "Шерлока" Ватсон, как и ожидалось, уже успел стать отцом, но при этом его ужшкммт ждала трагическая утратав виде гибели супруги Мэри. Что касается самого Шерлока, то теперь, помимо Лейстрейда и Майкрофта, в его помощи нуждается также и Интерпол. Само название первого эпизода "Шесть Тэтчер" (The Six Thatchers) отсылает к "Шести Наполеонам" — это рассказ о таинственных преступлениях, в каждом из которых фигурирует дешевый гипсовый бюст французского императора. Долгожданная серия вызвала у зрителей неоднозначную реакцию. Хотя, судя по количеству откликов, детектив в России посмотрели десятки миллионов человек. Хэштег #НочьШерлока сразу вошла в мировые топы Твиттера. Сначала пользователи делились ожиданиями. Потом начали комментировать и пересказывать увиденное. Кому-то 4-ый сезон показался слишком сложным. Так, телекритик Арина Бородина посчитала неуместным упоминание в фильме Грузии. Сценарий намудрили и растянули на пустом месте, написала журналист у себя в Фейсбуке. С ней согласны многие пользователи В очередной раз убеждаюсь, заканчивается источник Конан Дойла, начинается какой-то сценарный армагеддон. Серия ок, но не восторг. #Шерлок — Wylsacom (@wylsacom) 1 января 2017 г. #НОЧЬШЕРЛОКА

Вся суть происходящего: pic.twitter.com/fw2airQmUI — 🎅Джøкети!ШЕРЛОК🎅 (@Mr_Sherlock__) 1 января 2017 г. @pshptt это не херня это жопа))) — EvaElrih (@EvaElrih) 2 января 2017 г. А абсолютное большинство твитов оказалось посвящено судьбе Мэри Ватсон. Комментаторы разделились на тех, кто поверил в её гибель, и тех, кто в ней засомневался. #НОЧЬШЕРЛОКА

И всё же Мэри мертва, но жива, но мертва, но не факт — ⛄Dasha Romch⛄ШЕРЛОК (@DashaSon) 1 января 2017 г. Чему нас научила эта серия:



Напомним, Шерлока Холмса и Доктора Ватсона в исполнении Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана зрители не видели более двух лет: показ третьего сезона закончили еще в 2014 году, на прошлое Рождество показали спецвыпуск "Шерлок Холмс. Безобразная невеста". "Шерлок Холмс", 4 сезон: во 2 и 3 сериях зрителей ожидает новый злодей и новый Холмс Вторая серия, выход которой ожидается 8 января, называется "Лгущий (как вариант – лежащий) детектив" (Lying Detective). Она перекликается с рассказом "Шерлок Холмс при смерти" (The Adventure of the Dying Detective), в котором сыщик прикован к постели из-за экзотической восточной болезни. 15 января зрителей ожидает "Последнее дело Холмса". По прогнозам, именно в этом эпизоде Шерлок и встретится со злодеем на Рейхенбахском водопаде. Сыграл нового злодея Тоби Джонс (актер, сыгравший доктора Арнима Золу из "Первого мстителя: Другая война", где он жестоко мучил Баки Барнса). При этом Джонса уже называют самым большим злом за всю историю сериала. По сюжету, он отличный знаток восточных ядов, ради своих целей готовый убивать даже родных и близких. Именно ему почти удастся убить Шерлока. Видимо, чтобы показать всю гнилость его натуры создатели сериала сделали ему искусственные гнилые зубы. Еще одна новая звезда сериала – Том Хиддлстон. Поклонники сериала уверены, что он и сыграет старшего из братьев. Насколько такие догадки верны, сложно судить, ведь в жизни Хиддлстону 35 лет, Камбербэтчу — 40, а Гэтиссу (Майкрофт) — 50. С другой стороны, как верно подметили некоторые СМИ, у Артура Конан Дойла нет ни одного замечания, что Шерринфорд Холмс был именно старшим братом: в черновиках автора это имя указывается просто как один из вариантов имени главного героя. Авторы сериала, не называя имени актера-исполнителя, уже подтвердили, что новый Холмс появится в финальном эпизоде сезона и сыграет в нем важную роль. "Шерлок Холмс", 4 сезон: спойлеры Что уже известно из трейлеров: Мориарти интересуется, скучали ли мы по нему, Холмс отмечает, что именно Мориарти может быть организатором новых приключений; миссис Хадсон обозвала Майкрофта рептилией и попросила покинуть Бейкер-стрит; перед этим Майкрофт смотрит на горящий дом, который скорей всего является родовым гнездом Холмсов; Ватсон склоняется над больничной койкой — возможно, это и есть "лежащий детектив" Шерлок. Молли Хупер плагиатит Шерлока, произнося его фразу: "Это не игра"; закадровый голос обещает самый мрачный сезон из всех, в котором между героями встанут тайны прошлого, а кто-то не доживет до конца. "Шерлок Холмс", 4 сезон. Смотреть онлайн ВИДЕО анонс