Виктор Царев, советский футболист, тренер, ставший чемпионом Европы в 1960 году во Франции, ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Знаменитый защитник московского «Динамо» и чемпион Европы по футболу Виктор Царев после продолжительной болезни скончался сегодня ночью у себя дома. Рядом с ним в этот момент была его дочь, сообщил РБК Владимир Пильгуй, член правления футбольного клуба ветеранов «Динамо-Москва» им. Л.И. Яшина.

«Болельщики клуба «Динамо» смогут попрощаться с Виктором Григорьевичем. Скорее всего, церемония состоится 5 января. Вопросы по месту и времени сейчас решаются. Для нас это невосполнимая потеря», — отметил Пильгуй.

Царев родился 2 июня 1931 года в Москве. В 1944 году Царев поступил ужшкммт на обучение в фабрично-заводское училище трикотажной фабрики "Заря". Летом 1948 года его пригласили в юношескую команду "Динамо". До 1951 года Царев, играя в "Динамо", продолжал работать на фабрике "Заря", напоминает ТАСС.

После службы в Советской Армии, на которую его призвали в 1951 году, Царев вернулся в "Динамо" и в 1955 году впервые стал чемпионом СССР в составе московского клуба. Ему трижды удалось повторить это достижение в 1957, 1959 и 1963 годах. Также Царев трижды завоевывал серебро чемпионата (1956, 1958, 1962) и однажды - бронзу (1960). Царев трижды входил в список 33-х лучших футболистов СССР (в 1957 и 1959 годах вторым номером среди левых полузащитников и в 1963 году под тем же номером среди левых центральных полузащитников). В эти годы он был одним из самых авторитетных игроков "Динамо" и в 1958-1964 годах - постоянным капитаном команды.

На протяжении пяти лет Царев был игроком сборной СССР, участвовал в чемпионате мира 1958 года и в первом чемпионате Европы в 1960 году, который завершился триумфом для сборной СССР. В 1957 году был капитаном сборной СССР, которая выиграла третьи Международные спортивные игры молодежи и завоевала золотые медали. В 1967-1968 гг. был помощником главного тренера Михаила Якушина в первой сборной страны. В 1976 и 1981 годах был тренером юношеской сборной СССР, которая в 1976 году стала чемпионом Европы, за что Цареву было присвоено звание заслуженного тренера СССР.

Остальные годы посвятил динамовскому юношескому футболу в должности старшего тренера (1968-1972) и директора (1975-1982) СДЮШОР команды московского "Динамо" имени Льва Яшина.

Царев - заслуженный мастер спорта СССР, в 1997 году был награжден орденом Дружбы.