"Зенит" продал китайцам бельгийского футболиста в 5 раз дешевле, чем покупал.

После череды различных слухов и предположений о дальнейшей карьере теперь уже бывшего полузащитника питерского "Зенита" бельгийца Акселя Витселя можно констатировать: он перешел в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Сам игрок подтвердил это итальянским СМИ, пишет "РГ".

До этого Витселя "сватали" и в итальянский "Ювентус", и в китайский "Шанхай СИПГ", где выступает его бывший одноклубник по "Зениту" бразилец Халк, но в итоге бельгиец оказался в "Тяньцзине".

" Я могу быть только благодарен "Ювентусу" за предложение, и, возможно, наши пути когда-нибудь в будущем еще ужшкммт пересекутся. Однако приглашение "Тяньцзиня" слишком значимо для меня и для всей моей семьи", - цитирует футболиста Tuttosport.

По некоторым данным, в "Тяньцзине" Витсель будет получать порядка 18 миллионов евро в год. В последнее время китайские клубы делают топовым игрокам сумасшедшие в финансовом плане предложения, которые не могут перебить даже ведущие команды Старого света.

По информации ТАСС, полузащитник петербургского клуба перешёл в китайский "Тяньцзинь" примерно за 7 млн евро. Сумма трансфера будет чуть больше за счёт бонусов. Таким образом, если учесть, что в 2012 году "Зенит" купил Витселя у португальской "Бенфики" примерно за 40 млн евро, то с тех пор легионер "подешевел" примерно в 5 раз.

Впрочем, такая сумма связана со скорым окончанием контракта бельгийца. Оставив Витселя в команде до лета 2017 года, питерцы рисковали потерять его вообще бесплатно, как свободного агента.

Витсель сам выбрал китайский вариант, так как "Тяньцзинь" предложил ему астрономическую зарплату. В клубе-новичке Суперлиги Китая 27-летний футболист будет в течение трёх лет зарабатывать по 25 млн евро. Это больше, чем получает в "Реале" лучший игрок 2016 года — Криштиану Роналду.