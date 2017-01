"Шерлок Холмс", 4 сезон: 1 серия сериала на Первом канале "взорвала" Сеть - Шерлока ждет новый злодей (ВИДЕО)

"Шерлок Холмс", Первый канал 1 января 2017: 4 сезон "Шерлока" может стать последним. Хэштег #Ночь Шерлока вошел в мировой топ. Между тем, ученые выяснили, что Бенедикт Камбербэтч является дальним родственником Конан Дойла.

"Шерлок Холмс", новый 4 сезон: в сериале появится новый злодей

На канале BBC состоялась долгожданная премьера 4-го сезона "Шерлока", но, как считают поклонники, первые серии принесли скорее вопросы, нежели ответы. Туманным остается момент, кто будет выступать в качестве основного антигероя.

Шерлок нам послан для того, чтобы мы доели новогодние салаты #ночьшерлока — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 1 января 2017 г.

Большинство поклонников считают, что в сериал вернется Мориарти, ведь еще летом в Интернете появились снимки Скотта Эндрю со ужшкммт съемочной площадки.

Тем не менее, есть и другие предположения, как шутливые (Драко Малфой из «Гарри Поттера»), так и вполне серьезные.

В первой серии четвертого сезона Майкрофт, брат Шерлока Холмса, говоря по телефону, просит соединить его с Шерринфордом, «третьим Холмсом». Именно он, по мнению поклонников, и станет главным антигероем нового сезона. Тем не менее, этот персонаж довольно спорный, на его счет есть масса противоречивых предположений, начиная с того, что это изначальный вариант имени Шерлока Холмса для рассказов Конан Дойля, и заканчивая тем, что Шерринфорд — это его брат-блезнец.

По данным из соцсетей, «третьего брата» может сыграть Том Хиддлстон, Локи из фильмов вселенной Marvel, или Колин Морган, звезда исторического сериала «Мерлин» о короле Артуре.

Создатели сериала пока не давали никаких официальных комментариев на этот счет, однако не так давно в официальном Twitter BBC появилась запись «Добро пожаловать, Колин Морган! #Шерлок4сезон», однако ее почти сразу же удалили.

Впрочем, из опубликованного в Сети трейлера уже понятно, что во второй серии "Шерлок Холмс при смерти" появляется новый неуловимый злодей по имени Кэлвертон Смит, жаждущий смерти Шерлока. Преступник имеет недюжинную смекалку и изворотливость, и безнаказанно осуществляет свои тёмные дела. Смит, в совершенстве владеющий знаниями о тропических болезнях и ядах, по праву считается одним из самых опасных врагом Холмса.

Что же ждет Шерлока, оставшегося без помощи Ватсона, зрители узнают, посмотрев новую серию.

Шерлок Холмс 4 сезон 2 серия смотреть онлайн ВИДЕО анонс

4 сезон "Шерлока" станет последним?

Ранее создатели «Шерлока» сообщали, что четвертый сезон станет самым мрачным и печальным за всю историю сериала. Первая серия подтвердила это заявление, однако юмора отнюдь не стало меньше.

Демонстрация серии «Шесть Тэтчер» (The Six Thatchers) стала главной темой в российском и мировом Твиттере, пишет TJournal.

Топ российского Твиттера к концу демонстрации серии оказался полностью посвящён сериалу. В мировом топе теги, относящиеся к шоу, заняли две верхние позиции, притом на втором месте оказалась русскоязычная #НочьШерлока.

Моя лента тви сейчас:



ШЕРЛОК

ШЕРЛОК

ШЕРЛОК

ШЕРЛОК

ШЕРЛОК

ШЕРЛОК

ШЕРЛОК…. — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 1 января 2017 г.

При этом ажиотаж начался за несколько часов до самой премьеры, когда поклонники сериала принялись массово делиться своими ожиданиями.

Впрочем, после просмотра первой серии 4 сезона, вопросов у поклонников не стало меньше.

После того, как первая серия "Шерлока" наконнец была показана в эфире, поклонники требуют у создателей сериала вернуть Мэри Ватсон, которая трагически погибла в конце первой серии нового сезона, спасая от гибели Шерлока Холмса.

Абсолютное большинство твитов оказалось посвящено судьбе Мэри Ватсон. Комментаторы разделились на тех, кто поверил в её гибель, и тех, кто в ней засомневался.

Я вообще ни черта не удивлюсь, если потом выяснится, что Мэри это Мориарти. #НОЧЬШЕРЛОКА — Шерлок (@RenyRenner) 1 января 2017 г.

"Шерлок", 4 сезон на Первом канале, смотреть онлайн: Холмс при смерти

Напомним, что премьера сериала прошла на Первом канале одновременно и в мировом и в российском прокате.

"Шерлок Холмс", 4 сезон. Смотреть онлайн ВИДЕО анонс

Бенедикт Камбербэтч оказался дальним родственником Конан Дойля

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, исполняющий главную роль в популярном телесериале "Шерлок" (Sherlock, 2010 - по настоящее время), приходится дальним родственником писателю Артуру Конан Дойлу (1859-1930), который придумал образ знаменитого сыщика Шерлока Холмса. К таким выводам пришли специалисты одной из крупнейших американских компаний, занимающихся составлением генеалогических древ - Ancestry, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным Ancestry, базирующейся в городе Лихай (штат Юта) и владеющей одноименным интернет-сайтом, общим предком писателя и актера является Джон Гонт (1340-1399) - первый герцог Ланкастерский и один из сыновей короля Англии Эдуарда III (1312-1377). Гонт основал дом Ланкастеров, к которому принадлежали английские короли Генрих IV (1366-1413), Генрих V (1387-1422) и Генрих VI (1421-1471).

В Ancestry также отметили, что ни сам 40-летний актер, ни его представители не обращались в компанию с просьбой составить родословное древо Камбербэтча. Как рассказали исследователи, они решили сделать это по собственному желанию из любви к актеру и сериалу "Шерлок".

Родившийся в Лондоне в 1976 году Камбербэтч помимо своей роли в "Шерлоке" известен также по фильмам "Стартрек: Возмездие" (Star Trek Into Darkness, 2013), "Пятая власть" (The Fifth Estate, 2013), "Доктор Стрэндж" (Doctor Strange, 2016). За свою работу в картине "Игра в имитацию" (The Imitation Game, 2014) он был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер".