В конгрессе США пообещали «решительный» ответ на отмену санкций Трампом.

Если Дональд Трамп решит снять введенные администрацией Обамы санкции против России, он столкнется с противодействием со стороны конгресса США, заявил член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф в эфире телепередачи "Эта неделя с Джорджем Стефанопулосом" на канале ABC, передает РИА Новости.

"Честно говоря, мы в Конгрессе не считаем, что принятых мер достаточно для сдерживания (России)", — сказал Шифф.

«Вы увидите, что и демократы, и республиканцы — такие как Джон Маккейн и Линдси Грэм — вместе представят пакет более жестких санкций», — добавил ужшкммт он.

Кроме того, Шифф, который входит в комитет по делам разведки в палате представителей, высказался о том, что Трамп ставит под сомнение отчеты спецслужб о российских кибератаках. «Если он хочет иметь хоть какой-то авторитет как президент, ему необходимо перестать так говорить. Он должен перестать очернять разведку. Он должен рассчитывать на нее. Ему придется рассчитывать на нее», — подчеркнул член палаты представителей. Его слова приводит РБК.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший Киев, заявил, что в 2017 году американские законодатели собираются принять новые санкции в отношении России. По его словам, речь идет, в частности, о санкциях, которые ударили бы «по самому [президенту России Владимиру] Путину, его ближайшему окружению». При этом Грэм выразил надежду на то, что избранный президент Дональд Трамп подпишет соответствующий закон.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, посетивший Киев вместе с Грэмом, также не исключил усилений антироссийских санкций. «Я уверен, что конгресс одобрит новые санкции. Не знаю, подпишет ли их [избранный] президент Трамп. Но если две трети из нас проголосуют «за», они станут законом», — подчеркнул Маккейн.

А в воскресенье будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в интервью телеканалу ABC News заявил о своих сомнениях в том, что новые антироссийские санкции США из-за якобы причастности России к кибератакам являются пропорциональным ответом.