 
TOP 10

1 В конгрессе пообещали «решительный» ответ на отмену санкций Трампом

2 В Казахстане обрушился жилой дом: 9 погибших (ФОТО, ВИДЕО)

3 В Лос-Анджелесе в ночь на Новый год вандал изменил памятный знак Hollywood (ФОТО)

4 В результате теракта в Стамбуле погибла россиянка (ВИДЕО)

5 В Сети появились ФОТО и ВИДЕО Расула Мирзаева после покушения

6 Старейший человек в мире отметил свой 146-й день рождения (ФОТО)

7 Порошенко в Донбассе неожиданно заявил о "временной украинской оккупации" (ВИДЕО)

8 В Бразилии мужчина на Новый год застрелил 12 человек

9 Трамп усомнился, что Россия ответственна за кибервзломы

10 Названо самое страшное место на Земле

Новости наших партнеров

В Конгрессе США пообещали помешать отмене санкций против РФ

Опубликовано 02.01.17 11:06 В Конгрессе США пообещали помешать отмене санкций против РФ

В конгрессе США пообещали «решительный» ответ на отмену санкций Трампом.

Если Дональд Трамп решит снять введенные администрацией Обамы санкции против России, он столкнется с противодействием со стороны конгресса США, заявил член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф в эфире телепередачи "Эта неделя с Джорджем Стефанопулосом" на канале ABC, передает РИА Новости.

"Честно говоря, мы в Конгрессе не считаем, что принятых мер достаточно для сдерживания (России)", — сказал Шифф.

«Вы увидите, что и демократы, и республиканцы — такие как Джон Маккейн и Линдси Грэм — вместе представят пакет более жестких санкций», — добавил ужшкммт он.

Кроме того, Шифф, который входит в комитет по делам разведки в палате представителей, высказался о том, что Трамп ставит под сомнение отчеты спецслужб о российских кибератаках. «Если он хочет иметь хоть какой-то авторитет как президент, ему необходимо перестать так говорить. Он должен перестать очернять разведку. Он должен рассчитывать на нее. Ему придется рассчитывать на нее», — подчеркнул член палаты представителей. Его слова приводит РБК.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший Киев, заявил, что в 2017 году американские законодатели собираются принять новые санкции в отношении России. По его словам, речь идет, в частности, о санкциях, которые ударили бы «по самому [президенту России Владимиру] Путину, его ближайшему окружению». При этом Грэм выразил надежду на то, что избранный президент Дональд Трамп подпишет соответствующий закон.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, посетивший Киев вместе с Грэмом, также не исключил усилений антироссийских санкций. «Я уверен, что конгресс одобрит новые санкции. Не знаю, подпишет ли их [избранный] президент Трамп. Но если две трети из нас проголосуют «за», они станут законом», — подчеркнул Маккейн.

А в воскресенье будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в интервью телеканалу ABC News заявил о своих сомнениях в том, что новые антироссийские санкции США из-за якобы причастности России к кибератакам являются пропорциональным ответом.
Другие материалы по этой теме

Царский троллинг: журналисты нашли в истории аналог ответа Путина на санкции Обамы

В Конгрессе США заявили о новых санкциях против РФ и лично Путина

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга