Обрушение дома в Казахстане 2 января 2017: 9 человек погибли (ФОТО, ВИДЕО)

Обрушение жилого дома в Казахстане 2 января 2017: по факту обрушения возбуждено уголовное дело. Известна возможная причина.

Обрушение жилого дома в Казахстане в ночь на 2 января 2017: число погибших выросло до 9

Девять человек погибли в результате обрушения части многоэтажного дома в казахстанском поселке Шахан в Карагандинской области, сообщили ТАСС в МВД.

Двое пострадавших в результате обрушения находятся в больнице.

По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики Руслана Иманкулова, на данный момент к поискам пострадавших привлечены 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой ужшкммт медицинской помощи, частные предприниматели. В операции также задействована тяжелая военная техника. "Работы велись всю ночь и продолжают вестись", - сказал Иманкулов.

Обрушение многоэтажного дома произошло воскресенье вечером. На место происшествия были незамедлительно направлены сотрудники областного Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), проведена эвакуация жильцов дома. В первые часы, по информации официального представителя КЧС МВД республики, из-под завалов извлекли четырех человек, в том числе двоих детей. Также были обнаружены тела двух погибших.

На месте ЧП спасатели организовали мобильные пункты обогрева для граждан и личного состава ДЧС.

Стала известна возможная причина обрушения дома в Шахтинске (Казахстан)

Возможной причиной обрушения подъезда жилой пятиэтажки в посёлке Шахан в Шахтинске (Казахстан) стал взрыв общедомового котла отопления, пишет Лайф.

Обрушение дома в Казахстане 02.01.2017. ВИДЕО

Кроме того, отмечается, что спасатели извлекли из-под завалов ещё одного — уже пятого — выжившего. Им оказался 32-летний мужчина. Врачи сейчас оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

По факту крушения дома в Казахстане возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части многоэтажного дома в казахстанском поселке Шахан Карагандинской области, где погибли, по меньшей мере, девять человек. Об этом понедельник сообщило местное агентство Informburo.kz со ссылкой на главу администрации региона Нурмухамбета Абдибекова.

По информации агентства, глава области, выехав на место трагедии, сообщил, что всем семьям погибших будет оказана материальная помощь. "Выделены средства из бюджета для решения этих вопросов. Кроме этого, будет проводиться работа по семьям, им будет оказана материальная помощь, помощь в организации похорон. Комиссия будет создана на республиканском уровне", - цитирует Абдибекова агентство.