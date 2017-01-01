Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед военными в Мариуполе, сенсационно признался, что на Донбассе происходит "временная украинская оккупация".

31 декабря президент Украины Петр Порошенко совершил рабочую поездку в Донецкую область.

Вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, а также главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко президент посетил военных в районе Широкино, сообщает Корреспондент.

Кроме того, гакже глава государства выступил перед военными и жителями Мариуполя, поразив многих интернет-пользователей неожиданным публичным признанием в "украинской оккупации" Донбасса.

"Дорогие наши соотечественники! Украинская оккупация – это временно. Мы обязательно объединимся. Украина едина. И мы едины. Слава Украине", - заявил Порошенко.

Эти слова ужшкммт присутствующие встретили аплодисментами.

"Гуманоиду больше не наливать!", "СУГС подкрался незаметно, оговорка по-Фрейду не иначе", "Ну вот и порох сказал, что украинская оккупация Мариуполя временная и скоро украина объединится.... Видимо с Россией, надо полагать", - недоумевают украинские пользователи.

О том, что Порошенко не оговорился, свидетельствует видеозапись выступления на YouTube, а также на официальной странице президента Украины в Facebook.