"Шерлок Холмс", 4 сезон: сериал 1 января 2017 стартует на Первом канале (ВИДЕО)

1 января 2017 года на Первом канале можно будет смотреть онлайн сериал "Шерлок Холмс", 4 сезон.

"Шерлок Холмс", 4 сезон, 1 серия: когда и по какому каналу смотреть онлайн?

Премьера нового сезона популярного сериала "Шерлок Холмс" состоится 1 января, в 23 часа 31 минуту. Первая серия получила название «Шерлок Холмс: Шесть Тэтчер».

Данная художественная лента будет транслироваться на «Первом канале» практически одновременно с её эфиром на телеканале BBC. Задержка между эфирами составит всего лишь минуту, то есть россияне смогут насладиться приключениями современного Шерлока Холмса всего лишь спустя минуту после их ужшкммт мирового релиза.

"Шерлок Холмс", 4 сезон. Смотреть онлайн ВИДЕО анонс

"Шерлок Холмс", 4 сезон: что покажут в четвёртом сезоне сериала?

Новый сезон «Шерлока» стартует, как и ожидалось, с нового дела известного сыщика. Его верный друг доктор Ватсон вместе с супругой Мэрри скоро станут родителями, и всячески готовятся к пополнению в семействе. А во второй серии четвёртого сезона на телеэкранах предстанет новый антагонист картины, с которым, разумеется, предстоит сразиться современному Шерлоку Холмсу.

Однако на данный момент информации о первой серии четвёртого сезона доступно больше всего. Данный эпизод носит название «Шесть Тэтчер». Сами сценаристы проекта признаются, что эта серия будет эдаким миксом из большого количества произведений Артура Конан Дойла, а за основу была взята повесть «Шесть Наполеонов». В городе свершат какое-то громкое убийство, и Шерлок Холмс, разумеется, им заинтересуется. Он будет пытаться найти злоумышленников, которые с завидной регулярностью уничтожают изображения Маргарет Тэтчер, известной исторической личности и первой женщины-премьера Великобритании. В этом кроется какая-то другая загадка, связанная с убийством лишь косвенно, и именно её предстоит разгадать Шерлоку.

Также в новом сезоне зрителям снова будут приоткрывать завесу тайны над прошлым супруги доктора Ватсона, Мэрри.

"Шерлок Холмс", 4 сезон: создатели о сериале

У сериала уже выходит 4-й сезон и вопреки мнению многих критиков «Это кино себя изжило!» необузданная фантазия сценаристов «Шерлока» Стивена Моффата и Марка Гейтиса вновь дала возможность звездам сериала проявить себя во всей красе.

«Ты каждый раз должен заново изобретать эту роль! Иначе люди будут зевать возле телевизора и самому станет скучно. В этом смысле тебе могут дать крылья сценаристы, а уж в этих сериях они превзошли самих себя. Я бы всего этого никогда в жизни не придумал», - рассказал в интервью Первому каналу исполнитель роли Шерлока Холмса Бенедикт Камбербэтч.

В преддверии мировой премьеры создатели «Шерлока» особенно рьяно отбивались от журналистов и блогеров с вопросами, какие преступления на этот раз будет распутывать великий сыщик и его друг, доктор Ватсон и жив ли страшный профессор Мориарти?

Одну важную деталь авторы «Шерлока» решили раскрыть заранее: в семействе доктора Ватсона будет прибавление. Но авторы предупреждают: это кино явно не о тихом семейном счастье.

По словам исполнительницы роли Мери Ватсон Аманды Эббингтон, новый сериал временами будет ннапоминать фильм ужасов.

- Похоже, этот сезон «Шерлока» самый темный, самый страшный за все время его существования. Он полон маленьких и больших трагедий, в нем много сюрпризов. И чем дальше, тем больше. А кроме старых, полюбившихся персонажей, появятся новые лица, - рассказала актриса.

Стала ли жизнь Джона и Мери Ватсон счастливей после рождения дочери, телезритель Первого канала узнает уже в конце первой серии нового сезона. А вот настоящий, не экранный союз Мартина Фримана и Аманды Эббингтон - они были парой почти 16 лет - увы, распался. Впрочем, по словам "доктора Ватсона" со своей уже бывшей супругой они легко находят язык на съемочной площадке..

«Нам с Амандой легко работать вместе. Это правда, иногда даже слишком легко. Порой забываешь, что ты на съемочной площадке. Все как дома. И вспоминаешь, что это кино, лишь когда звучит команда «Мотор!» - рассказал актер, исполнитель роли Джона Ватсона Мартин Фриман.

Как сообщают журналисты, новые серии были сняты в Лондоне и Кардифе, а выбор злодеев удивил бы самого Конан Дойля.

«А кто скажет, каким должен быть злодей в наши дни? Наш реальный мир уже давно затмил Джеймса Бонда с его злодеями. Да и мы, похоже, перебрали все типажи злодеев. Иногда хочется увидеть плохого парня с тоненьким стильным галстуком и аккуратным воротничком», - отмечает автор сценария серии «Шесть Тэтчер» сериала «Шерлок», исполнитель роли Майкрофта Холмса Марк Гейтис.

Достоверно известно лишь то, что сценарий первой серии нового сезона написан на основе рассказа «Шесть Наполеонов» Конан Дойла, к слову, в свое время который вдохновил Ильфа и Петрова на создание «Двенадцати стульев».

«Шесть Наполеонов» сценарист превратил в «Шесть Тэтчер». Знатоки Конан Дойля, возможно, догадаются - действие в этой серии будет крутиться вокруг гипсовых изваяний Маргарет Тетчер. Но что они в себе скрывают, пока тайна под семью печатями.

«Зритель увидит не только мучения героев, в фильме много юмора. Много чудачеств, а эта визитка Шерлока. Наш детектив живет в современной Британии. У его друга Ватсона рождается ребенок. Обычная история. Детки, няньки. Но ми-ми-ми не ждите. Не забывайте, что молодой отец - помощник детектива-невротика, а мама - бывший наемный убийца», - призннается сценарист сериала «Шерлок» Стивен Моффат.