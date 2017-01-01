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Названо самое страшное место на Земле

Опубликовано 01.01.17 12:52 Названо самое страшное место на Земле

С этим местом связано множество легенд о бесследно исчезающих людях, инопланетянах, а также выходящей из строя электронике.

Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии занял первую строчку в рейтинг «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью», который составил 9gag.com.

Хойя Бачу называют румынским "Бермудским треугольником" из-за странной формы его деревьев и необъяснимых явлений. Румынский лес вызвал большой интерес пользователей во всем мире — ему поставили «лайк» более 20 тысяч человек.

Назван лес в честь пастуха, пропавшего в нем ужшкммт со стадом из 200 овец. Как отмечается, у попавшего в Хойя Бачу возникает чувство тревоги, возможны приступы тошноты и мигрени, даже высыпания на коже. Этот район славятся своими паранормальными явлениями: НЛО, странными звуками и спектральными сущностями, снятыми на камеру.

Между тем вторую строчку рейтинга занимает французская коммуна Орадур-сюр-Глан. Раньше на том же самом месте с тем же самым названием находился поселок. Во время Второй мировой нацисты дотла сожгли его и убили каждого жителя. Призраки до сих пор бродят по коммуне.

Также в список попали и знаменитые «ворота ада» в Туркменистане – газовый кратер Дарваза. В 2010 году президент страны Гурбангулы Бердымухамедов распорядился засыпать проклятый кратер, но это поручение так и не было исполнено.
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