Американцы в Нью-Йорке спели гимн России в память о жертвах крушений Ту-154 (ВИДЕО)

В Нью-Йорке члены хора Schiller Institute спели российский гимн у консульства России в память о погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154.

Около двух десятков американцев, в основном участники хора Института Шиллера в Нью-Йорке, исполнили возле здания генконсульства РФ российский гимн в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 под Сочи, сообщает "Интерфакс".

Участники хора института, к верхней одежде которых были приколоты георгиевские ленты, сначала исполнили на немецком языке отрывок из кантаты Иоганна Себастьяна Баха, а затем спели на русском гимн России. Некоторые из них принесли к зданию генконсульства ужшкммт цветы.

Кроме того, от имени главы института Хельги Цепп-Ларуш был опубликован текст с соболезнованиями, отмечает РИА Новости.

"Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России", — отметила Цепп-Ларуш. Глава института также в своем послании выразила надежду, что ансамбль будет восстановлен.

25 декабря рано утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.