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"Обыгрывают как дураков": Трамп высмеял работу CNN и NBC на фоне обострения отношений с РФ

Опубликовано 31.12.16 13:03 "Обыгрывают как дураков": Трамп высмеял работу CNN и NBC на фоне обострения отношений с РФ

Трамп посмеялся над CNN и NBC News за освещение новой волны обострения между Россией и США.

Дональд Трамп, до инаугурации которого осталось всего три недели, посмеялся над ведущими американскими телеканалами CNN и NBC News, назвавшими «странной» реакцию Москвы на новые антироссийские санкции и высылку 35 наших дипломатов из США. Так, журналисты CNN всю пятницу гадали, не «обыгрывает ли руководство России будущего президента Трампа», сообщает "КП".

«Русские обыгрывают CNN и NBC News как дураков — смешно смотреть, у них нет ни малейшего представления!» - написал он на своей странице в Twitter, добавив, что правильно понимает ситуацию только ужшкммт телеканал FoxNews.

При этом он заявил, что, в отличие от этих телеканалов, Fox News полностью понимает ситуацию, отмечает "Интерфакс".

Ранее Трамп прокомментировал в твиттере решение президента России Владимира Путина не высылать из РФ американских дипломатов в качестве ответной меры на такие действия США. "Я всегда знал, что он очень умен", - добавил избранный президент США.
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