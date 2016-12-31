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СМИ: российские хакеры пытались атаковать электросеть США

Опубликовано 31.12.16 12:55 СМИ: российские хакеры пытались атаковать электросеть США

Кибератаке подверглись системы электроэнергетической компании в штате Вермонт.

Власти США заявили об обнаружении вредоносного кода в системе электроэнергетической компании в штате Вермонт, куда якобы проникли российские хакеры, пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post и неназванные источники в американской администрации.

«Проникновение может быть использовано как для нарушения работы коммунальных служб, но и в качестве теста со стороны русских того, возможно ли проникнуть в часть электроэнергетической системы», — пишет издание.

Источники ужшкммт газеты, в том числе и сотрудник вашингтонской администрации, пока не выяснили, с какой целью хакеры атаковали электрораспределительную сеть в Вермонте. По одной из версий, целью кибератаки было выяснить, насколько далеко хакеры могут пойти в своих действиях, уточняет РБК.

Ранее ФБР и другие американские ведомства обнаружили код, который использует «Степь гризли» в транспортной и банковской сферах.

Газета утверждает, что в 2015 году российских хакеров уже подозревали в атаке на электросети на Украине. Речь идет об отключении электроэнергии в некоторых районах Киева. Однако никаких подтверждений того, что кибератака была проведена именно с территории России, получено не было.
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