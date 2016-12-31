YouTube ВИДЕО: экс-чемпионка UFC Роузи была нокаутирована Нуньес за 48 секунд

Американка Ронда Роузи уступила бразильянке Аманде Нуньес в первом же поединке всего за 48 секунд. ВИДЕО боя уже появилось на Ютуб.

Роузи - Нуньес: бой закончился досрочно победой бразильянки

Американка Ронда Роузи уступила бразильянке Аманде Нуньес в первом поединке UFC после поражения от своей соотечественницы Холли Холм, по итогам которого она лишилась титула чемпионки организации в легчайшем весе.

Встреча между Роузи и Нуньес, проходившая в рамках турнира UFC 207 в Лас-Вегасе, завершилась победой южноамериканки нокаутом на 48-й секунде боя.

Для 28-летней Нуньес этот успех стал 14-м в карьере при четырех поражениях. 29-летняя американка потерпела ужшкммт лишь второе поражение при 12 победах.

29-летняя Роузи является первой чемпионкой в легчайшем весе в UFC и смогла провести шесть успешных защит своего титула. Президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что принял решение создать женский дивизион в организации из-за нее. Она стала первым в истории бойцом ММА, который попал на обложку легендарного боксерского журнала The Ring (издается с 1922 года), напоминает ТАСС.

Роузи является самой популярной спортсменкой в социальных сетях. В ноябре 2015 года количество подписчиков американки в Facebook, Twitter и Instagram превысило количество подписчиков в социальных сетях российской теннисистки Марии Шараповой.

В 2016 году журнал Forbes включил Роузи в список самых высокооплачиваемых спортсменок мира, она заработала $14 млн за год, уступив только американской теннисистке Серене Уильямс и Шараповой. В 2014 и 2015 годах она признавалась лучшей спортсменкой года в мире по версии ESPN.

YouTube: Роузи - Нуньес, ВИДЕО боя