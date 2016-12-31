На YouTube появилось ВИДЕО, как Карлсен сбежал с церемонии награждения Карякина

YouTube видео: победа Карякина на ЧМ по шахматам, Карлсен рвёт и мечет и покидает церемонию награждения.

Ютуб видео: шахматист Карлсен рвет и мечет после победы Карякин

Норвежец Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, победителем которого стал россиянин Сергей Карякин.

Во время торжественной церемонии действующий чемпион мира по классическим шахматам махнул рукой и ушел с мероприятия.

На канале YouTube появилась видеозапись, на которой запечатлено, как норвежский шахматист Магнус Карлсен с весьма удрученным видом покидает церемонию награждения ужшкммт по итогам чемпионата мира по блицу. В какой-то момент показалось, что он запустит в зал букетик, но сдержался, лишь раздосадованно махнув рукой.

YouTube ВИДЕО: Карлсен не смог выдержать проигрыша Карякину

Как ранее сообщал Topnews, 30 декабря Карякин опередил Карлсена и стал победителем мирового первенства по блицу, проходившего в Дохе (Катар). Шахматисты имели в активе по 16,5 очка, но россиянин получил титул из-за победы в очной встрече. Позднее он рассказал, что перед ЧМ не ставил грандиозных целей, однако после неудачи в рапиде решил собраться, чтобы не подвести ожиданий болельщиков.