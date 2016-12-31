Царский троллинг: журналисты нашли в истории аналог ответа Путина на санкции Обамы

Русский царь всегда знал, кому писать и что писать. И СМИ нашли в истории аналог ответа Путина на санкции Обамы.

Корреспондент Lenta.ru Илья Крамник на своей странице в Facebook нашел схожие черты между ответом президента России Владимира Путина на новые американские санкции и ответом Ивана Грозного шведскому королю Юхану III.

"А что ты обращался к нам с лаем и дальше хочешь лаем отвечать на наше письмо, так нам, великим государям, к тебе, кроме лая, и писать ничего не стоит, да и писать лай не подобает великим государям; мы ужшкммт же писали к тебе не лай, а правду, а иногда потому так пространно писали, что если тебе не разъяснить, то от тебя и ответа не получишь. А если ты, взяв собачий рот, захочешь лаять для забавы, - так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам, великим государям, и сноситься с тобой - бесчестие, а лай тебе писать - и того хуже, а перелаиваться с тобой - горше того не бывает на этом свете. А если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Отныне, сколько ты ни напишешь лая, мы тебе никакого ответа давать не будем", — писал Иоанн IV шведскому Юхану III.

Перед этим посланием Юхан III долгое время провел в заключении, пока престол был в руках его брата, а тот пообещал сосватать его жену за Ивана Грозного с целью заключения мирного договора, но случился государтсвенный переворот.

Ранее, как передавала Topnews, президент России Владимир Путин отказался от зеркальных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США. В заявлении на сайте президента говорится, что недружественные шаги уходящей администрации США расценены как провокация, направленная на подрыв российско-американских отношений. Владимир Путин поздравил американский народ с наступающим Новым годом и пожелал им благополучия и процветания.