Американские спецслужбы нашли информацию о том, что ФСБ взломала почту российской журналистки Анны Политковской, а Сноуден узнал об этом.

Агентство национальной безопасности США (АНБ) интересовалось деталями убийства российской журналистки Анны Политковской, пишет ИА «Ньюс» со ссылкой на издание The Intercept и подтверждающий это документ, переданный в редакцию издания бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.

В архивах АНБ, доступ к которым имел Сноуден, есть информация о том, что сотрудники ФСБ России за год до убийства — 5 декабря 2005 года — взломали электронную почту Политковской. ФСБ, по данным американских спецслужб, инициировала атаку на аккаунт журналистки, установив вредоносное программное обеспечение, которого нет ужшкммт в свободном доступе.

«Стало известно, что российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) взломала электронную почту убитой российской журналистки Анны Политковской. 5 декабря 2005 года ФСБ инициировала атаку на аккаунт annapolitkovskaia@US Provider1, установив вредоносное программное обеспечение, которого нет в свободном доступе. Неизвестно, связана ли атака со смертью журналистки», — цитирует издание текст из вики-энциклопедии АНБ. The Intercept отмечает, что у Политковской была почта annapolitkovskaia@yahoo.com, отмечает "Дождь".

Издание также подчеркивает, что информация о взломе почты Политковской показывает, что у АНБ есть технологии, позволяющие собирать улики, которые могут подтвердить, что Россия причастна к хакерским атакам на избирательную систему США.

Напомним, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. Преступление носило явно заказной характер — убийцы произвели четыре выстрела, включая контрольный — в голову.

Организатором преступления назвали чеченского криминального авторитета Лом-Али Гайтукаева, а непосредственными исполнителями Ибрагима, Джабраила и Рустама Махмудовых. В 2014 году их признали виновными. Рустам Махмудов и Гайдукаев были приговорены к пожизненному заключению, Хаджикурбанов — к 20 годам лишения свободы, а Джабраил и Ибрагим Махмудовы — к 14 и 12 годам заключения.