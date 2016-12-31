 
TOP 10

1 В Конгрессе США заявили о новых санкциях против РФ и лично Путина

2 СМИ США: за год до убийства Политковской ФСБ взломала ее почту

3 "В полночь все изменится": Генсек ООН Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой

4 "Козлы, нах..!": Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ

5 СМИ: Аделину Сотникову могут лишить «золота» Олимпиады в Сочи

6 Трамп прокомментировал решение Путина не высылать американских дипломатов

7 Стало известно имя победителя шоу "Голос" на Первом канале

8 В Ставрополе толпу детей затянуло в эскалатор: есть раненые (ВИДЕО)

9 Карякин выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам в блице в Дохе

10 СМИ отреагировали на твит российского посольства в Великобритании о "хромой утке" (ФОТО)

Новости наших партнеров

"В полночь все изменится": Генсек ООН Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой

Опубликовано 31.12.16 11:05 "В полночь все изменится": Генсек ООН Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун пошутил, сравнив себя с Золушкой.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун пошутил, сравнив себя с Золушкой, так как завтра в полночь для него тоже "все изменится", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Выступая перед дипломатами организации, он сказал, что чувствует себя "как Золушка, ведь завтра в полночь все изменится".

"Завтра ночью в канун Нового года я буду на церемонии опускания шара на Таймс-Сквер (ежегодная новогодняя церемония в центре Нью-Йорка — ред). Миллионы людей будут наблюдать, как я потеряю ужшкммт работу", — также пошутил глава ООН.

Он призвал своих коллег "концентрироваться на людях — на правах человека и на человеческом достоинстве".

Действующий генсек организации подчеркнул, что считает привилегией возможность возглавлять организацию, задача которой — регулировать глобальные конфликты и помогать страдающим, отмечает Лайф.

"Никогда не сдавайтесь, продолжайте мечтать, верить и усердно работать для достижения прогресса. Я очень горд называть вас своими коллегами", — сказал генсек.

Глава Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун покидает свой пост в субботу, 31 декабря, после двух пятилетних сроков. С 1 января генсеком ООН станет Антониу Гутерреш из Португалии. До того, как вступить в 2007 году в должность генерального секретаря Всемирной организации, сменив на этом посту Кофи Аннана, Пан Ги Мун был главой МИД Южной Кореи. В должности министра он пробыл всего два года – с января 2004 года по декабрь 2006.
Другие материалы по этой теме

"Это просто опоздание": Путин опоздал с визитом в Японии, но генсек его защитил

Новым генсеком ООН стал португальский политик

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга