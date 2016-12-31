В Конгрессе США заявили о новых санкциях против РФ и лично Путина

Сразу три сенатора США анонсировали новые санкции против президента России Владимира Путина, а также его ближайшего окружения и российской экономики.

Сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин заявил, что конгресс США рассматривает вопрос принятия дополнительных мер, в том числе и санкций, против России, передает РЕН ТВ.

"Я ожидаю, что конгресс предпримет действия, я представлю два законопроекта в отношении России, один из них касается независимого расследования касательно глубины их атаки против нашей страны (США приписывают России кибератаки в Америке с целью вмешательства в президентские выборы – Прим.) и того, как мы можем быть ужшкммт готовы к этому", – сказал он в эфире телеканала Bloomberg.

По его словам, дополнительные меры в отношении РФ следует принять в связи с присоединением Крыма к России, которое США не признают, и деятельностью российской стороны в Европе и Сирии. Он также выразил надежду, что новоизбранный президент США Дональд Трамп примет решение продолжать давление на Россию.

О том, что Соединенные Штаты Америки введут новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации и Владимира Путина из-за кибератак во время президентской кампании, заявил и сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью Радио Свобода.

"В следующем году мы собираемся ввести новые санкции (помимо тех, что уже существуют, — в частности, санкций, введенных Обамой), которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторам и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться — это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену. Поэтому можно ожидать, что в начале 2017 года Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается одобрить новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики, - отметил Грэм.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в эксклюзивном интервью украинской службе «Радио Свобода» также заявил, что США не собираются заключать «фаустову сделку» с президентом России Владимиром Путиным. Так он прокомментировал слухи о том, что избранный президент США Дональд Трамп может снять санкции с России, чтобы улучшить с ней отношения. Любая сделка с Путиным «вредит существующим принципам свободы и демократии», уверен американский политик, отмечает ИноТВ.

Оба сенатора - Маккейн и Грэм - заверили издание в том, что Конгресс активно поддерживает предоставление Украине «смертельного оборонительного вооружения». Кроме того, Грэм пообещал, что Конгресс заблокирует возможное признание Трампом Крыма частью России: «В одиночку президент не может этого сделать. А причина, по которой Конгресс отвергнет это предложение, проста: оно подрывает принцип верховенства права».