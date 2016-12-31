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СМИ: Аделину Сотникову могут лишить «золота» Олимпиады в Сочи

Опубликовано 31.12.16 01:45 СМИ: Аделину Сотникову могут лишить «золота» Олимпиады в Сочи

Имя российской фигуристки упомянуто в докладе главы независимой комиссии WADA Макларена. Кроме того, в списке фигурируют лидеры национальной сборной РФ по скелетону.

Имя олимпийской чемпионки Сочи-2014 в одиночном фигурном катании Аделины Сотниковой фигурирует в докладе главы спецкомиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В связи с чем наша спортсменка может лишиться золотой медали зимней Олимпиады.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, фамилия Сотниковой вошла в список олимпийцев, чьи пробы были вскрыты посторонними лицами (или были попытки вскрыть).

Журналисты издания заявляют о наличии у них полного списка ужшкммт спортсменов, которые фигурируют в документах Макларена. Газета в частности приводит имена фигуристок Татьяны Волосожар и Ксении Столбовой.

Ранее сообщалось, что четыре российских скелетониста, упомянутые в докладе комиссии Макларена, – лидеры национальной сборной Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына – временно отстранены от международных стартов. В этот список также вошел и завершивший карьеру Сергей Чудинов.
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