YouTube ВИДЕО: Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ в шоу "Международная пилорама"

На Ютуб появилось видео, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков использовал мат, отвечая на вопрос ведущего НТВ Тиграна Кеосаяна в программе "Международная пилорама".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире шоу-программы "Международная пилорама" на канале НТВ, которая вышла в эфир в пятницу, 30 декабря, отвечая на вопрос ведущего программы Тиграна Кеосаяна о нецензурной реплике главы МИД РФ Сергея Лаврована, использовал мат.

Так, Кеосаян спросил Пескова: «Как бы вы перевели на ваш язык знаменитую фразу Лаврова „Дебилы, ***“?». На что пресс-секретарь главы государства ответил: «Конечно, я бы сказал „Козлы, *****!“».

На Ютуб появилось ВИДЕО фрагмента шоу "Международная пилорама", где Дмитрий Песков в эфире НТВ ругается матом

Напомним, в августе 2015 года Лавров во время ужшкммт пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром случайно выругался в микрофон, сказав: «Дебилы, ***».

«Я не выходил из себя. Извините, ну не я один попадаю в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен», — объяснил Лавров позже.

Отвечая на другие шуточные вопросы ведущего Дмитрий Песков также рассказал, как президент отчитал его за "сон" во время послания Федеральному Собранию. Сам Песков с иронией назвал состояние, когда он попадал под объективы камер с закрытыми глазами, "суперконцентрацией".

"Это суперконцентрация, когда я концентрируюсь с закрытыми глазами. Однажды на послании президента Федеральному собранию у меня наступил такой момент суперконцентрации, оператор не успел убрать камеру и доли секунды она была направлена на меня. Момент моей суперконцентрации был в прямом эфире", - рассказал Песков.

По его словам, после этого ему позвонил президент.

"Он говорит: "Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете они прозвучали?". Я отвечаю: "Великолепно, мне кажется прямо в цель, достигло аудитории". После небольшой паузы в трубке прозвучал вопрос: "А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?", я стал мычать нервно, и голос мне тихо сказал: "Вы же спали все время", - поделился Песков в эфире программы.

Ведущий также поинтересовался у пресс-секретаря главы государства, для чего он часто использует в речи канцеляризмы и малопонятные широкой аудитории слова и выражения. Как предположил Кеосаян, пресс-секретарь президента хочет показаться умным.

"Конечно, на счет того, какой я умный, вы попали в точку. Я никогда об этом не говорил, но сейчас я вынужден это признать. Действительно, иногда приходится использовать достаточно филигранные выражения, витиеватые сочетания слов, с тем чтобы мой собеседник мог лучше понять суть того, что я хочу выразить, не объяснив до конца мотивацию происходящего", — сказал Песков.

На вопрос ведущего, как ему удается отвечать на вопросы так, чтобы человек вообще пожалел, что задал вопрос, Песков ответил, что "это нарабатывается годами".

Отвечая на вопрос о том, был ли банкет в Кремле по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Песков пошутил, что "да, гуляли три дня, рвали баяны".

"На самом деле, это совершенно, с одной стороны, труднообъяснимая эйфория в связи с победой Трампа, но, с другой стороны, настолько все устали от, говоря дипломатическим языком, дебилизма, который происходит в отношении нашей страны, что любая надежда на какой-то позитив и какое-то конструктивное уже приводит всех в эйфорию", — пояснил он.

Дмитрий Песков также признался, что иногда ему приходится говорить отсебятину, не зная позиции президента.

"Но совершенно недопустимо говорить от себя, когда ты не знаешь субстанции, когда ты не знаешь основного подхода к той или иной проблеме. Президент силен своей последовательностью, и эта последовательность дает возможность исходить из каких-то постулатов", — добавил он.

Ведущий заметил, что Путин часто шутит, и предположил, что ему кто-то пишет шутки.

"Вы знаете, многие пытаются ему писать шутки, но он, как правило, их не использует. Шутки у него собственные, и опять же они, как правило, гораздо умнее, чем у тех, кто пытается ему эти шутки писать", — признался пресс-секретарь.