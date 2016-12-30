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Трамп прокомментировал решение Путина не высылать дипломатов США в ответ на санкции

Опубликовано 30.12.16 19:41 Трамп прокомментировал решение Путина не высылать дипломатов США в ответ на санкции

Первым делом Трамп назвал решение Путина "отличным ходом".

Избранный президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал решение президента России Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции Барака Обамы. Первым делом Трамп назвал решение Путина "отличным ходом".

«Я всегда знал, что он очень умён», — говорится в сообщении Трамп в Twitter.

Как ранее писал TopNews, накануне вечером стало известно, что действующий президент США Барак Обама ввел новые санкции в отношении России. Так, под  санкции были введены против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство ужшкммт в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли доступ в два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью России, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов.

Однако Кремль отказался вводить ответные санкции. Более того Путин удивил весь свет своим ответом, достойным сильного политика.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д. Трампа. <...> Жаль, что администрация Президента Б. Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом", - говоритсв текст обращения Кремля, при этом отмечается, что дипломатов не будут высылать и приглашают с детьми на кремлёвскую ёлку.
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