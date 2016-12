"Голос", 5 сезон, финал от 30.12.2016: Дарья Антонюк стала победителем шоу на Первом канале (ВИДЕО) 30 декабря 2016 в эфире Первого канала в финале шоу "Голос", 5 сезон, определился победитель вокального проекта. Подробности о финальном выпуске читайте в обзоре TopNews. Сегодня, 30 декабря финальный выпуск вокального проекта "Голос" 5 сезон стартовало нестандартным способом. Так, вся съемочная группа, а также присутствующие зрители, изобразив застывшие фигуры, таким образом включились во всемирный флешмоб Mannequin Challenge. Затем ведущий шоу Дмитрий Нагиев объявил о начале эфира, имена финалистов и их номера для зрительского голосования. Финалисты проекта исполнили песню Ti amo Умберто Тоцци. Русский текст песни был написан специально для финала ужшкммт проекта «Голос-5». "Голос", 5 сезон, финал: Выступление Полины Гагариной и Сардора Милано. Первым на сцене со своим наставником Полиной Гагариной выступил Сардор Милано. Они исполнили песню «Навек» Полины Гагариной, которая вышла синглом в 2013 году. Слова и музыку к песне написал Константин Меладзе. Клип на песню снял украинский режиссер, ведущий шоу «Орел и решка» Алан Бадоев. "Голос", 5 сезон, выпуск 30.12.2016, финал: Сардор Милано / Полина Гагарина - Навек. ВИДЕО "Голос", 5 сезон, финал: выступление Димы Билана и Кайрата Примбердиева Следом на сцену вышли "сражаться" финалист Кайрат Примбердиев и его наставник Дима Билан. В их исполнении прозвучала песня Trouble Димы Билана. Песня вошла в девятый альбом Билана «Не молчи» 2015 года. "Голос", 5 сезон, выпуск 30.12.2016, финал: Кайрат Примбердиев / Дима Билан - Trouble. ВИДЕО "Голос", 5 сезон, финал: выступление Григория Лепса и Александра Панайотова Далее на сцена шоу "Голос" поднялись Григорий Лепс и Александр Панайотов, которые исполнили песню певицы Натали - «Я слушал дождь» 1994 года. Примечательно, что песня впервые исполняется на проекте «Голос» "Голос", 5 сезон, выпуск 30.12.2016, финал: Александр Панайотов / Григорий Лепс - "Я слушал дождь". ВИДЕО "Голос", 5 сезон, финал: выступление Леонида Агутина и Дарьи Антонюк Завершили выступления с наставниками Леонид Агутин и его подопечная Дарья Антонюк. Они исполнили песню «Твой голос» Леонида Агутина, которая вошла в альбом «Тайна склеенных страниц» 2013 года. Песня также впервые исполняется на шоу «Голос». "Голос", 5 сезон, выпуск 30.12.2016, финал: Дарья Антонюк / Леонид Агутин - "Я слушал дождь". ВИДЕО На этом выступления с наставниками завершилось. Далее каждый финалист проекта выступили по одиночке, исполнив известные синглы. Так, Сардор Милано исполнил фрагмент «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь». Кайрат выбрал песню «Как молоды мы были» Александра Градского, и как удачно заметил Нагиев, таким образом экс-наставник проекта нашел способ вновь поучаствовать в нем. В исполнение Александра Панайтонова прозвучала песня "Исповедь", которая вошла в двенадцатый альбом Леонтьева «Падаю в небеса...» 2005 года. А Дарья перепела "Without You" в версии Мэрайи Кэри. Песня была написана группой Badfinger для альбома No Dice 1970 года. Затем Нагиев объявил о закрытии линий для голосования первого этапа. В результате по итогам зрительского голосования борьбу за победу продолжили Дарья Антонюк, Александр Панайотов и Кайрат Примбердиев. Таким образом проект "Голос" покинул Сардор Милано. Его прощальной композицией стала "Circle Of Life", которая получила свою известность в мультфильме "Король Лев". "Голос", 5 сезон, выпуск 30.12.2016, финал: Сардор Милано - "Круг жизни". ВИДЕО После завершения композиции Нагиев объявил об открытии линий для голосования. И далее на сцену со своими финальными композиция вышли Дарья, Александр и Кайрат. "Голос", 5 сезон, выпуск 30.12.2016, финал: Кайрат Примбердиев - "Unchain My Heart". ВИДЕО "Голос", 5 сезон, выпуск 30.12.2016, финал: Александр Панайотов - "Беспечный шёпот". ВИДЕО "Голос", 5 сезон, выпуск 30.12.2016, финал: Дарья Антонюк - "Дорогой длинною". ВИДЕО После выступлений Дмитрий Нагиев закрыл линии для голосования и по их результатам Кайрат Примбердиев, заняв третье место в 5-ом сезоне вокального проекта, завершил свое выступление. В финальном голосовании победу в проекте "Голос" 5 сезон одержала Дарья Антонюк. За нее телезрители отдали 53,5% голосов. В то время как за Александра Панайтова, который занял второе место в проекте, проголосовали 46,5%. Отметим, что для Дарьи победа оказалась неожиданной, так как согласном многим прогнозам в проекте долженн был победить Александр Панайотов. Твитнуть Другие материалы по этой теме В эфире "Первого канала" 30 декабря назовут победителя шоу "Голос" (ВИДЕО) В шоу "Голос" определились все финалисты проекта Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ