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Божена Рынска считает 86% россиян "дрянным народом"

Опубликовано 30.12.16 19:40 Божена Рынска считает 86% россиян "дрянным народом"

По словам Рынски, она "почувствовала ликование", узнав о трагедии.

Светская обозреватель Божена Рынска, чьи оскорбительные высказывания по поводу жертв авиакатастрофы Ту-154 Министерства обороны РФ взорвали интернет-пространство, вновь отличилась. Так, она назвала 86% граждан России "по определению дрянным народом", передают РИА Новости.

По словам Рынски, она "почувствовала ликование", узнав о трагедии. "Я испытала торжество, вылила его на эмоциях", — рассказала она. Журналистка добавила, что радоваться смерти врага — это ее "конституционное право".

"Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению ужшкммт дрянной", — заявила Рынска.

Ранее Рынска, комментируя сообщение об авиакатастрофе Ту-154 в Сочи, заявила, что рада гибели съемочной группы НТВ и сожалеет лишь о том, что в разбившемся самолете не находились все работники канала.

Отношения с НТВ у Рынски испортились в 2014 году, когда она напала на корреспондента, пытавшегося взять у нее интервью, и при этом повредила камеру, за что была приговорена судом к году исправительных работ.
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