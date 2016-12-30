Путин отреагировал на предложение Лаврова ввести новые контрсанкции

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги.

Президент России Владимир Путин принял решение не высылать дипломатов США из РФ в ответ на новые санкции Вашингтона против Москвы. Об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

По словам Путина, новые шаги администрации США являются провокационными и направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Он добавил, что у России есть все основания для адекватного ответа.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем ужшкммт опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д.Трампа", - решил он.

В то же время возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома.

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль. Жаль, что администрация Президента Б.Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом", - резюмировал Путин

Накануне администрация Обамы ввела новые антироссийские санкции, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых действующая администрация обвиняет Россию.

В ответ на новые антироссийские санкции выслать из страны 31 сотрудника посольства США и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге 30 декабря Путину предложил министр иностранных дел России Сергей Лавров, писал Topnews. Также, по мнению главы российского ведомства, было бы уместно ввести запрет американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице в столице.