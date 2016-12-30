YouTube ВИДЕО трейлера фейкового фильма ужасов про 2016 год стало хитом в Сети

На Ютуб опубликовано ВИДЕО, в котором американские юмористы вспомнили самые ужасные события уходящего года.

Комедийное трио Friend Dog Studios из США представило трейлер несуществующего фильма ужасов под названием "2016", в котором рассказывается о самых трагичных событиях уходящего года. Хоррор-пародию за два дня посмотрели более 340 тысяч человек.

По сюжету Ютуб ВИДЕО молодая пара встречает Новый 2016-й год дома вместе с друзьями и снимают это на камеру. Неожиданно экран темнеет, раздается нагнетающая музыка, а девушка, лежа в кровати с телефоном, неожиданно вскрикивает от ужшкммт страшного голоса, который говорит: "Хочешь знать, кто умер сегодня?".

Затем она разговаривает по телефону с другом, и тот признается, что везде происходят ужасные вещи.

После этого девушка вместе с парнем и друзьями пытается разобраться, почему по всему миру умирают известные люди. Чтобы понять алгоритм, они у себя дома целую схему. Внезапно в руке у главной героини в руке взрывается телефон (отсыл к скандалу 2016 года с телефонами с Samsung Galaxy 7 — прим. ред.), и она ранит себе руку. Как только парню удается ее успокоить, из шкафа выскакивает существо в маске Дональда Трампа.

Трейлер заканчивается сценой, в которой главные герои и их друг ночью сидят в своём гараже с топорами в руках и смотрят в окно под жутковатую песню в исполнении ребенка.

"Всё только начинается", - таковы финальные слова трейлера.

YouTube ВИДЕО: трейлер 2016