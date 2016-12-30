"Битва экстрасенсов", 17 сезон, финал: победителя выбирали миллион зрителей ТНТ (ВИДЕО)

Финал шоу "Битва экстрасенсов", 17 сезон, собрал больше голосов, чем все сезоны проекта вместе взятые.

"Битва экстрасенсов", 17 сезон: финал собрал миллион голосов зрителей

Довольно напряженным выдался финал 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" на ТНТ. Основная интрига конкурса была связана с тем, получит ли заветную "руку" эстонская ведьма Мэрилин Керро, пришедшая на проект уже в третий раз. Однако зрительская любовь к мистику Свами Даши оказалась сильнее.

По словам организаторов шоу, в этом году впервые за всю историю "Битвы экстрасенсов" проголосовать за финалистов шоу ужшкммт можно было бесплатно.

В итоге свои предпочтения относительно победителя проекта высказали около миллиона человек, большинство из которых отдали свои голоса за Свами Даши. Мэри же снова стала второй, а третье и и четвертое место заняли Надежда Шевченко и Дария Воскобоева.

"На "Битве экстрасенсов" я прожил целую жизнь. Было трудно. Я ведь живу вне системы. Например, я ни разу не смотрел 3D-кино, я не люблю скопления людей. В этом шоу мне пришлось выйти из своего привычного мира. Но участие в этом проекте для меня было вызовом. Периодически возникали мысли все бросить и уйти… Но в итоге какая-то джедайская идея борьбы одержала верх. Я до самого конца не знал, каким будет исход этой битвы, в какой-то момент пустил все на самотек, отпустил ситуацию, во время объявления победителей стоял с закрытыми глазами. Но все же я стал победителем и благодарен всем, кто отдал за меня свои голоса", - поделился Свами Даши.

"Битва экстрасенсов", 17 сезон, финал от 24.12.2016: смотреть онлайн ВИДЕО