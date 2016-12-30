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Сирия, последние новости 30.12.2016: Россия и Турция нанесли совместные удары по ИГИЛ в Сирии в первый день перемирия

Опубликовано 30.12.16 13:23 Сирия, последние новости 30.12.2016: Россия и Турция нанесли совместные удары по ИГИЛ в Сирии в первый день перемирия

Сирия, Россия, новости последнего часа: в Генштабе Турции сообщили о трех авиаударах по позициям боевиков.

Сирия, последние новости 30 декабря 2016: Россия и Турция нанесли совместные удары по ИГИЛ

Российские ВКС совместно с турецкой авиацией нанесли авиаудары по позициям боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в сирийском городе Эль-Баб.

Как сообщает Reuters, российская авиация атаковала исламистов в южной части города, уничтожив 12 джихадистов. В свою очередь, турецкие самолеты ликвидировали 26 террористов, поразив 17 целей в районе Эль-Баб и Даглабаш. При этом на территории Сирии сохраняется режим прекращения огня, вступивший в силу ужшкммт в полночь 30 декабря.

Журналисты уточняют, что авиация РФ за последние сутки нанесла три авиаудара по позициям ИГИЛ. Эта бомбардировка стала первым случаем, когда Москва поддержала военную операцию Турции на территории Сирии.

Вместе с тем РИА Новости ничего не сообщает  об участии России в авиаударах по позициям ИГИЛ в районе Эль-Баба, а в сообщении Генштаба Турции, которое цитируют журналисты, сказано лишь о бомбардировке турецких ВВС.

"Нашими ВВС в районе Эль-Баба ликвидированы 26 боевиков ИГ. Уничтожено 17 объектов террористов, в том числе 13 оборонительных позиций, три заминированных автомобиля и одно военное транспортное средство", - сказано в отчете.

При этом подчеркивается, что среди уничтоженных террористов оказались полевые командиры ИГИЛ, а в столкновениях с исламистами в районе Эль-Азрак погиб турецкий военнослужащий, еще пятеро были ранены. По информации турецкого военного ведомства, ВС Турции нанесли также удары из артиллерии и танков по 222 объектам ИГ.

Как писал TopNews, накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил о том, что Анкара и Москва не объединяли усилия в Эль-Бабе, однако первые слухи о совместных действиях России и Турции по борьбе с ИГИЛ в этом районе появились еще несколько недель назад.
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