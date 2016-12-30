Лотерея Миллиард рублей в Новогоднюю ночь: цена билета, где купить 4 из 20, как играть

Лотерея: 1 миллиард рублей в Новогоднюю ночь будет разыгран на канале НТВ
Россиянам представилась уникальная возможность выиграть миллиард - таков суммарный призовой фонд лотерей, которые разыграют в прямом эфире канала НТВ в новогоднюю ночь. В 20:00 по московскому времени 31 декабря 2016 года будут разыграны тиражи "Русского лото", "6 из 45", "5 из 36", и в честь Нового года выигрышных билетов будет гораздо больше, чем обычно.
Затем будет определен миллиардер, комбинация цифр в билете ужшкммт которого в лотерее "4 из 20" станет счастливой, а 1 января 2017 разыграют лотереи "Гослото 6 из 36", "Гослото 7 из 49", "Золотая подкова" и "Жилищную лотерею".
Где купить лотерейный билет на миллиард?
Купить лотерейный билет 1 миллиард уже не так просто: по данным СМИ, на билеты "4 из 20" случился невероятный ажиотаж, и в официальных пунктах продажи (салоны связи, почта, магазины "Пятёрочка") они уже закончились. Хотя до 4 утра 31 декабря 2016 года продажи открыты на официальном сайте Stoloto.
Цена билета лотереи на 1 миллиард рублей в новогоднюю ночь начинается от 100 рублей.
Лотерея миллиард рублей: как выглядит, правила, как играть ВИДЕО