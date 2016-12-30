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ВИДЕО в Инстаграм стало причиной увольнения сотрудниц больницы в Комсомольск-на-Амуре

Опубликовано 30.12.16 12:33 ВИДЕО в Инстаграм стало причиной увольнения сотрудниц больницы в Комсомольск-на-Амуре

По мнению руководства больницы, опубликованное ВИДЕО в "Инстаграм" говорит о том, что своими действиями девушки нарушили санитарно-эпидемиологический режим.

В Комсомольске-на-Амуре сотрудницы больницы лишились работы из-за ВИДЕО в Инстаграм

В городе Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, три сотрудницы реанимационного отделения больницы №7 написали заявления об увольнении после скандала, разразившегося из-за опубликованного в "Инстаграм" видео, на котором они веселятся в одной из палат медицинского учреждения.

По данным KMS.ru, руководство больницы посчитало, что действия девушек нарушают санитарно-эпидемиологический режим, однако сами авторы видео утверждают, что нельзя однозначно ужшкммт сделать вывод о том, где именно были сняты кадры.

Представители больницы подтвердили РИА Новости, что сотрудницы подали заявления об уходе.

"Да, действительно, после появления этого видео в интернете три работницы отделения — медсестра и санитарки — написали заявления об увольнении по собственному желанию. Все по закону, они работают до 16 января", — отметил собеседник издания.

"Инстаграм" ВИДЕО с сотрудницами больницы в Комсомольске-на-Амуре
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