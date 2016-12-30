Что приготовить на новый Год 2017: рецепты с ФОТО, что должно быть на столе в год петуха 2017 (ФОТО)

Что приготовить на Новый год 2017 год Петуха, что должно быть на столе, в чем встречать Новый год - это и многое другое читайте в статье TopNews.

Что приготовить на Новый год Петуха 2017: что должно быть на столе?

Эксперты отмечают, что Огненный Петух любит изобилие в сочетании с простотой. Для встречи 2017-го Нового года рекомендуется поставить на стол сытные и простые блюда, без лишней экзотики. Лучше всего приготовить блюда русской кухни, обязательно включив в меню овощи, фрукты и зелень. Не лишним будет поставить на стол тарелку с семечками и орехами, чтобы ужшкммт порадовать хозяина года.

Закуски и десерты лучше сделать легкими, а при приготовлении основных блюд следует обойтись без курицы, заменив ее любым другим мясом - говядиной, свининой, уткой, гусем или рыбой.

Что готовить на Новый год 2017 год Петуха: рецепты с ФОТО

В чем встречать новый 2017 год Огненного Петуха по знакам Зодиака?

Уже совсем скоро в свои права вступит Новый, 2017-й год, а вместе с ним и его хозяин - Огненный Петух. TopNews подготовил обзор о том, как лучше всего встретить наступающий год, чтобы привлечь в свой дом достаток и благополучие.

По словам астрологов, Огненный петух любит буйство цветов и яркие краски. Для встречи 2017 года как нельзя лучше подойдут красные и золотые цвета, а также всевозможные их производные: , морковный, золотой, оранжевый, алый, апельсиновый, желтый, бордовый, а также розовый, фиолетовый и многие другие.

Представителям стихии Огня - Овнам и Львам - рекомендуется встречать 2017-й год в одежде красного или оранжевого цветов, а Стрельцам подойдет образ золота с синевой. Земным знакам – Тельцу, Деве и Козерогу - следует выбрать одежду темно-бордового цвета с элементами из травяного и коричневого, салатового, а также оттенков пожухлой травы.

Водной стихии - Скорпиону - подойдут сочетания черного и красного. В свою очередь, Ракам рекомендуется обратить внимание на изумрудно-зеленый и золотой, а Рыбам рекомендуется выбрать аквамарин с ярко-желтыми добавками Представляющие Воздух Близнецы, Весы и Водолеи лучше всего в этот Новый год будут смотреться в в небесно-голубых цветах с желтыми, золотыми, либо алыми и рубиновыми оттенками.