Что приготовить на новый Год 2017: рецепты с ФОТО, что должно быть на столе в год петуха 2017 (ФОТО)
Опубликовано
30.12.16 11:52
Что приготовить на Новый год 2017 год Петуха, что должно быть на столе, в чем встречать Новый год - это и многое другое читайте в статье TopNews.
Что приготовить на Новый год Петуха 2017: что должно быть на столе?
Эксперты отмечают, что Огненный Петух любит изобилие в сочетании с простотой. Для встречи 2017-го Нового года рекомендуется поставить на стол сытные и простые блюда, без лишней экзотики. Лучше всего приготовить блюда русской кухни, обязательно включив в меню овощи, фрукты и зелень. Не лишним будет поставить на стол тарелку с семечками и орехами, чтобы
ужшкммт порадовать хозяина года.
Закуски и десерты лучше сделать легкими, а при приготовлении основных блюд следует обойтись без курицы, заменив ее любым другим мясом - говядиной, свининой, уткой, гусем или рыбой.
Что готовить на Новый год 2017 год Петуха: рецепты с ФОТО
Салаты к Новому Году: топ-10 лучших рецептов 🎄 Сохраните идейки к праздничку 📌 1. Салат с куриным филе, огурцами и орехами Ингредиенты: ● Куриное филе — 300 г ● Огурцы — 200 г ● Яблоки — 200 г ● Орехи — 50 г ● Лимон — 1 шт. ● Листовой салат — 1 шт. ● Чеснок — 3 зубчика ● Оливковое масло — 4-5 ст. л. ● Соль — по вкусу Приготовление: 1. Филе отвариваем до готовности, остужаем и мелко нарезаем. 2. Огурец нарезаем кубиками, орехи измельчаем ножом. 3. С яблока снимаем кожицу, нарезаем мякоть на кубики, удалив сердцевину. Чеснок продавливаем через чеснокодавилку, смешиваем с растительным маслом, половиной сока лимона, солим и перчим. 4. Листья салата моем, обсушиваем и рвем руками, добавляем орехи, огурцы, куриное филе и яблоко. Добавляем заправку и тщательно перемешиваем. Желательно дать салату немного постоять в холодильнике. 2. Теплый салат с жареным сыром Ингредиенты: ● Помидоры — 1 шт. ● Сыр адыгейский — 120 г ● Смесь салатных листьев — 1 пучок ● Огурцы — ½ шт. ● Мука пшеничная — 1 ст. л. ● Салатная заправка итальянская — 4 ст. л. ● Орехи кедровые — 20 г ● Масло оливковое 3 ст. л. ● Лук красный — ⅓ головки Приготовление: 1. Сыр нарезать ломтиками толщиной 1 см и обвалять в муке. 2. Выложить ломтики на разогретую сковороду гриль с 2 столовыми ложками оливкового масла. Перевернуть. 3. На 1 столовой ложке масла обжарить слегка кедровые орехи. 4. Помидоры и огурцы нарезать крупно. Лук –— полукольцами. 5. Салат порвать крупно и выложить на нижний слой, затем овощи, затем сыр и кедровые орехи. 6. Полить итальянской салатной заправкой. #новыйгод #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда
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Дек 29 2016 в 1:36 PST
Гречаники. Ингредиенты: - 500 гр мяса (я использовала филе индейки) - 150 гр гречневой крупы - 2 яйца - 2 луковицы - 200 гр томатного соуса - соль, перец - по вкусу - мука для панировки - растительное масло для обжаривания Приготовление: 1. Гречневую крупу перебрать, вымыть. Всыпать в кипящую подсоленную воду и отварить до готовности. Остудить. 2. Мясо пропустить через мясорубку с одной луковицей. 3. Добавить в фарш яйца, соль и перец по вкусу, тщательно вымесить. 4. Соединить мясной фарш с гречкой, снова хорошо перемешать. 5. Из фарша сформовать котлеты, запанировать их в муке и обжарить полученные гречаники на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки (как на фото). 6. Вторую луковицу нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. 7. Влить томатный соус и прогреть. Домашний томатный соус можно заменить покупным томатным соусом или томатной пастой, разведенной с водой в соотношении 1:1. 8. В сковороду с соусом выложить гречаники, накрыть крышкой и довести до готовности на небольшом огне в течение 20-25 минут. 9. Гречаники, приготовленные по этому рецепту, получаются аппетитными, сытными и очень вкусными. Приятного аппетита! #гречаники #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда
Фото опубликовано Лучшие Рецепты (@great.foood)
Дек 29 2016 в 10:53 PST
Свинина, запеченная «гармошкой», с картофельными «грибочками». Ингредиенты: 500 г свинины (лучше всего корейки) 200 г сыра 2 помидора 3 зубчика чеснока соль, перец Приготовление Сыр порезать пластинами толщиной 3-4 мм. Помидоры порезать кружочками. Чеснок порезать пластинками. В куске свинины сделать надрезы (не доходя до конца) с расстоянием между ними около 1 см. Свинину посолить, поперчить (в надрезах тоже). В надрезы положить ломтик сыра, ломтик помидора, чеснок. Завернуть свинину в фольгу, положить на противень, поставить в духовку. Запекать при температуре 180 гр.С в течение часа. Картофельные грибочки Лучше взять маленькие картофелины, тщательно помыть, обсушить. Сделать круговой глубокий надрез примерно посередине по всей окружности картофелины. Одна часть с кожурой будет шляпкой, а другую часть нужно сформировать ножом в виде ножки, срезать все лишнее. Потом грибочки смазать растительным маслом, посолить. Ножки грибов, для эффекта, можно обвалять в каких-нибудь сухих травках ( хмели-сунели, травы итальянской кухни) и запечь в духовке. А можно нижнюю часть ножки срезать так, чтобы грибочек можно было поставить. 2-й вариант приготовления грибочков: отварить целые картофелины в мундире до готовности. Дать им остыть, потом вырезать из них грибочки и обжарить на сковородке до золотистой корочки. #Мясо #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда
Фото опубликовано • Домашняя Кулинария • (@dom.kylinaria)
Дек 29 2016 в 7:59 PST
#Идея #вкусняшки @great.foood - #Рулетики #мясные к #праздничному #столу. Ингредиенты: Свиное филе - 700 г. Грибы - 500 г. Лук репчатый - 2 шт. Яйцо куриное - 2 шт. Сыр твердый - 150 г. Сливки - 1 стакан Соль - по вкусу Перец черный молотый - по вкусу Масло подсолнечное - 40 г. Приготовление: 1.Начнем с приготовления начинки из грибов и лука. Для этого на умеренном огне разогрейте сковороду с 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Очистите лук и порежьте его на 1/4 круга, поджаривайте до приобретения золотистого оттенка. Не забывайте время от времени помешивать 2.Промойте и очистите шампиньоны, затем нарежьте кубиками. Когда лук будет готов, добавьте в сковороду нарезанные грибы. Жарьте все вместе еще минут 10-15, периодически помешивая. Грибы уменьшатся в размере и пустят сок — когда он испарится, сковородку можно снимать с плиты 3.Высыпьте содержимое сковороды в миску. Почистите сваренные яйца, порежьте их и добавьте сюда же 4.Добавьте тертый сыр 5.Хорошенько все перемешайте, добавьте соль и черный перец по вкусу. Начинка готова. Теперь приготовим мясо. Порежьте свинину на куски толщиной чуть меньше 1 см. Каждый кусок посолите с обеих сторон и отбейте молотком для мяса так, чтобы он был достаточно тонким и большим для того, чтобы завернуть в него начинку 6.На один конец мясного куска положите две ст.л. начинки 7.Загните мясо И заверните в рулетик 8.Зафиксируйте с помощью зубочисток или нити 9.Такие же действия проделайте со всем мясом 10.Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на умеренном огне. Жарьте мясные крученыки со всех сторон, начиная со стороны, на которую приходится шов. Когда эта сторона достаточно прожарится, зубочистки можно вынуть — ролл уже достаточно зафиксирован 11.Готовые крученыки перекладывайте со сковороды в емкость для запекания. Добавьте около 1,5 стакана воды 12.Полейте рулетики сливками 13.Посыпьте черным меленым перцем и солью. Поставьте в предварительно разогретую духовку. Запекайте при температуре 180 С около 30 мин. Подавайте горячим в качестве основного блюда с гарниром на ваш вкус Приятного аппетита! #рулетики #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда #Regrann
Фото опубликовано Гульназ (@sapfirka1)
Дек 30 2016 в 12:00 PST
#Мясо по-французски Ингредиенты: Говядина — 2 антрекота по 300-350 г Перец — 20 г Сливки молочные — 200 мл Лук — 1 шт. Коньяк — 20 мл Масло сливочное — 50 г Соль — по вкусу Масло подсолнечное — опционально Приготовление: 1. Подготовить ингредиенты. Совет. Антрекот — это часть говядины, вырезанная между ребрами и хребтом. Можно использовать и другую вырезку, подходящую для жарки на гриле. 2. Лук нарубить как можно мельче. Сливочное масло растопить на сковороде, добавить лук и «размягчить» его на медленном огне — важно, чтобы он стал мягким, но не зажарился. Влить коньяк и выпарить из него алкоголь, постоянно помешивая. Это займет 2–3 минуты. 3. Добавить зеленый перец. 4. Добавить сливки, посолить по вкусу. Варить соус 5–7 минут, помешивая, пока он немного не загустеет. 5. Антрекот вытереть насухо бумажным полотенцем, немного присыпать крупной солью. Сковороду-гриль смазать растительным маслом (для этого удобно использовать бумажное полотенце, предварительно обмакнув его в масло), быстро обжарить антрекот с двух сторон на самом сильном огне. В идеале он должен получиться «сыроватым» внутри. 6. Мясной сок, образовавшийся при жарке, вылить в сливочный соус, хорошенько его перемешать и немного подогреть. Посолить, если в этом есть необходимость. 7. Полить мясо соусом, подавать горячим. Советы: Соус с зеленым перцем подойдет также к свинине или курице. Жидкость из банки с зеленым перцем нужно слить, а содержимое хорошо промыть под холодной водой. Оставшийся перец можно хранить в холодильнике, залив слегка подсоленной холодной водой. Если вы не найдете зеленый перец, можно попробовать заменить его каперсами (правда, добавлять их нужно, когда соус уже готов, и вкус у него будет несколько другой). В крайнем случае можно обойтись свежемолотым черным перцем. Приятного аппетита! #Мясо #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда
Фото опубликовано Кулинария/Рецепты (@vku_snosti)
Дек 29 2016 в 8:14 PST
В чем встречать новый 2017 год Огненного Петуха по знакам Зодиака?
Уже совсем скоро в свои права вступит Новый, 2017-й год, а вместе с ним и его хозяин - Огненный Петух. TopNews подготовил обзор о том, как лучше всего встретить наступающий год, чтобы привлечь в свой дом достаток и благополучие.
По словам астрологов, Огненный петух любит буйство цветов и яркие краски. Для встречи 2017 года как нельзя лучше подойдут красные и золотые цвета, а также всевозможные их производные: , морковный, золотой, оранжевый, алый, апельсиновый, желтый, бордовый, а также розовый, фиолетовый и многие другие.
Представителям стихии Огня - Овнам и Львам - рекомендуется встречать 2017-й год в одежде красного или оранжевого цветов, а Стрельцам подойдет образ золота с синевой. Земным знакам – Тельцу, Деве и Козерогу - следует выбрать одежду темно-бордового цвета с элементами из травяного и коричневого, салатового, а также оттенков пожухлой травы.
Водной стихии - Скорпиону - подойдут сочетания черного и красного. В свою очередь, Ракам рекомендуется обратить внимание на изумрудно-зеленый и золотой, а Рыбам рекомендуется выбрать аквамарин с ярко-желтыми добавками Представляющие Воздух Близнецы, Весы и Водолеи лучше всего в этот Новый год будут смотреться в в небесно-голубых цветах с желтыми, золотыми, либо алыми и рубиновыми оттенками.
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