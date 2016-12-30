YouTube ВИДЕО с гигантским грузовым кораблем инопланетян шокировало уфологов

На Ютуб появилось ВИДЕО, где астрономы разглядели гигантский объект в туманности Ориона.

Уфологи увидели гигантский инопланетный корабль в туманности Ориона. Невероятное открытие было сделано в ходе пристального изучения фотоснимка самой туманности.

По словам исследователей-любителей, им удалось разглядеть огромный, возможно, грузовой корабль пришельцев. При этом, зная размеры туманности, уфологи предположили, что НЛО имеет огромные габариты. На снимке корабль выглядит как объект овальной формы.

На YouTube ВИДЕО уфологи раззглядели гигантский грузовой корабль инопланетян

Туманность Ориона представляет ужшкммт собой светящуюся эмиссионную туманность, расположенную ниже пояса Ориона. Ее площадь в четыре раза превосходит размер Луны, а положение туманности Ориона на небесном экваторе делает ее видимой почти в любой точке нашей планеты.