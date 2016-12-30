Россия - США, молодежка 2016: обзор матча от 29.12.2016, ВИДЕО голов, счет, результат матча

Матч МЧМ-2017 Россия - США окончился победой американской команды.

Хоккей Россия - США: счет 2:3 в пользу американцев

Российская молодежная сборная по хоккею проиграла команде США в матче проходящего в эти дни в Канаде Чемпионата мира. Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу американцев.

Хоккей Россия - США: обзор матча МЧМ

Счет в матче МЧМ Россия - США открыли соперники россиян: на пятой минуте отличился Клэйтон Келлер. Также в составе американской сборной авторами голов стали Колин Уайт (25) и Трой Терри (32), а у россиян им ответили Кирилл Ураков (12) и Кирилл Капризов (38).

Россия - США, счет 2:3. Обзор матча, ВИДЕО голов

"После первого периода шла равная ужшкммт игра, борьба — то они имели преимущество, то мы. Но соперник использовал моменты, а мы нет", — приводит сайт Федерации хоккея России слова главного тренера российской команды Валерия Брагина.

Это поражение стало уже вторым для россиян на турнире. Ранее наша молодежка уступила канадцам со счетом 3:5, а затем с разгромным счетом переиграла латвийцев (9:1).

Свой следующий матч сборная России проведет 31 декабря против сборной Словакии.