"Пришло время перейти к большим вещам": Трамп рассказал о санкциях против РФ

Администрация Обамы заявила, что Трамп может легко отменить санкции против РФ. Из-за этого он уже встречается с руководителями разведки.

Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть принятые в четверг санкции против РФ, но при этом необходимо действовать очень осторожно, заявил высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

Ранее президент США Барак Обама в своем заявлении назвал "сотрудниками разведки" 35 российских дипломатов, которых было принято решение выслать из США. Сообщается, что граждане РФ будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов.

"Вы можете пересмотреть санкции, но нужно действовать очень осторожно при ужшкммт этом", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли избранный президент отменить санкции.

Чиновники отметили, что основания полагать, что «Россия остановится» и перестанет вмешиваться в демократические выборы в других странах, пока нет. «Вы можете пересмотреть санкции, но нужно действовать очень осторожно при этом», — сказал высокопоставленный чиновник. Его слова приводит ИА REGNUM.

При этом отмена санкций может пройти без особых трудностей: санкции были приняты согласно «исполнительным решениям» Обамы, и отменить Трамп их может соответствующим образом, что позволить вернуться в страну российским дипломатам.

«Гипотетически эти санкции можно обратить вспять, но в этом не особенно много смысла», — признали участники спецбрифинга.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен обсудить с руководством спецслужб решение Белого дома ввести санкции против РФ и выслать 35 российских дипломатов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе избранного президента, комментируя объявленные в четверг действия Белого дома против РФ.

"Пришло время нашей стране двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это. Тем не менее, в интересах нашей страны и нашего великого народа я встречусь с лидерами нашего разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы меня проинформировали о фактах по данной ситуации", — говорится в заявлении Трампа.