Ученые рассказали об ужасах и опасностях летящего к Земле астероида-гиганта

Ученые объяснили, почему посчитали астероид Таутатис потенциально опасным для жизни на нашей планете.

К Земле на скорости 16 км/с приближается астероид Таутатис диаметром более пяти километров и массой 50 млрд т. Ученые классифицировали небесное тело как представляющее потенциальную опасность для нашей планеты, передает НСН.

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН, астроном Дмитрий Вибе рассказал, насколько опасен этот объект: «Астероиды, которые могут пролететь в окрестностях Земли, слишком малы по сравнению с ней, чтобы на что-то повлиять. Сближение с астероидом ужшкммт не оказывает никакого воздействия, если он на Землю не упал. Он пролетает мимо, и все. Никакой опасности, никаких последствий не будет. Мимо Земли постоянно что-нибудь пролетает, это совершенно обыденное явление. Другое дело, что чем крупнее астероиды, тем реже такие сближения происходят».

По словам ученого, сближение небесного тела представляет прежде всего научный интерес. «Такая возможность всегда используется, например, для уточнения орбиты. Мощный метод исследования астероидов – это радиолокация, которая хорошо работает на небольших расстояниях и позволяет строить достаточно подробные карты поверхности астероида. Так что для науки такие сближения всегда интересны», - отметил собеседник

Таутатис был открыт в 1989 году. В последний раз он был вблизи Земли в 2014 году.